IND vs NZ 4th ODI: मैट हेनरी का मेगा रिकॉर्ड, मेंडिस -ब्रेट ली के खास क्लब में हुए शामिल, 6 विकेट लेकर मचाई सनसनी

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के चौथे वनडे में भारत को 244 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा. यह भारत की वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार है. इस मैच में भारत की मजबूत मानी जाने वाली बल्लेबाजी लाइन-अप पूरी तरह बिखर गई, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुराने प्रतिद्वंद्वी मैट हेनरी ने निभाई. हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 27 रन देकर 6 विकेट झटके, जिसके चलते 334 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम महज 89 रनों पर सिमट गई. इस तेज गेंदबाज ने 2019 विश्व कप सेमीफाइनल की यादें ताजा कर दीं, जब उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरुआती क्रम के तीन विकेट चटकाकर भारत की खिताबी उम्मीदों को बड़ा झटका दिया था. हेनरी ने इस दौरान एक खास रिकॉर्ड लिस्ट में भी जगह बनाई.

मैट हेनरी भारत के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक मौकों पर एक पारी में 4 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं. इस लिस्ट में रवि रामपॉल, अजंता मेंडिस और ब्रेट ली जैसे दिग्गज मौजूद हैं. हालांकि, मैट हेनरी सबसे कम पारियों में यहां तक पहुंचे हैं.

वनडे में भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा बार 4 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी

4 - मैट हेनरी (12 पारियां)

4 - रवि रामपॉल (14 पारियां)

4 - अजंता मेंडिस (19 पारियां)

4 - ब्रेट ली (30 पारियां)

4 - आकिब जावेद (36 पारियां)

बे ओवल में तेज हवाओं के चलते गेंद के स्विंग होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी था. ऐसे में मैट हेनरी ने पूरी ताकत के साथ नई गेंद को स्टंप्स की लाइन में रखा और पहली ही गेंद से उन्हें इसका फायदा मिला. हेनरी ने अपने स्पैल में 26 गेंद गुड लेंथ पर फेंकी और इसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल किए और सिर्फ 2 रन दिए. जबकि दो विकेट उन्हें बैक ऑफ लेंथ पर मिले और रन उन्होंने सिर्फ 3 दिए.

मैट हेनरी ने 27 रन देकर 6 विकेट झटके और इन विकटों के दम पर वह 2005 में बुलावायो में शेन बॉन्ड के 6/19 के बाद, वनडे में न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ लिया गया दूसरा 'सिक्स-फर' (एक पारी में 6 विकेट) लेने वाले कीवी गेंदबाज बन गए.

बात अगर मैच की करें तो, पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने विल यंग की 125 रनों की पारी के दम पर 333 रन बनाए. न्यूजीलैंड ने स्टार ने लगभग परफेक्ट खेल दिखाया, जिससे भारतीय टीम पूरी तरह हैरान रह गई. पांच मैचों की इस सीरीज में भारत अभी भी 2-1 से आगे है. सीरीज का फैसला करने वाला पांचवां और आखिरी वनडे रविवार को यहां खेला जाएगा.

50 ओवर के फॉर्मेट में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार 2000 में शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ थी, जहां टीम को 245 रनों से हार मिली थी. पिच उतनी खतरनाक नहीं थी जितना कि स्कोरकार्ड देखकर लग सकता है, बस फ्लडलाइट्स के नीचे थोड़ी उछाल और मूवमेंट थी. लेकिन हेनरी के लिए इतना ही काफी था कि वे पहले ओवर से ही कहर बरपा दें.

दूसरी पारी की पहली छह गेंदों में ही हेनरी ने - जो एक साल बाद वनडे फॉर्मेट में खेल रहे थे - भारत की मजबूत वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. रोहित शर्मा शरीर की ओर आती एक उछाल भरी गेंद पर फंस गए और स्लिप में खड़े फिन एलन ने उनका कैच लपक लिया. चार गेंद बाद विराट कोहली भी आउट हो गए. वे अंदर आती एक गेंद को नहीं समझ पाए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स से जा टकराई. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर एक तेज और सीधी गेंद पर एलबीडब्ल्यू (विकेट के सामने) फंस गए. पहले ओवर के बाद ही भारत का स्कोर 0 रन पर 3 विकेट हो गया था और पूरी पारी लड़खड़ा गई थी.

इस मुश्किल स्थिति से उबरने के लिए बहुत अधिक साहस और दृढ़ता की आवश्यकता थी, लेकिन पूरी तरह सदमे में दिख रही भारतीय टीम में उस दिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला. हालात तब और खराब हो गए जब ऋतुराज गायकवाड़, काइल जैमीसन का शिकार बने और भारत का स्कोर 4 विकेट पर 9 रन हो गया. इसके बाद कुछ देर के लिए पारी संभली. ईशान किशन और अक्षर पटेल (जिन्हें शून्य पर जीवनदान मिला था) ने पांचवें विकेट के लिए 44 रन जोड़े. लेकिन फिर मैथ्यू फिशर की एक घातक गेंद पर अक्षर पटेल आउट हो गए. इसके बाद हेनरी ने ईशान किशन को बोल्ड कर दिया, और 61 रन पर 6 विकेट गिरने के साथ ही भारत की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं.

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