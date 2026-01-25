विज्ञापन
IND vs NZ 3rd T0I: सूर्यकुमार और अभिषेक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बड़े टकराव की राह पर, जानें क्यों कभी नहीं जीत पाएंगे भारतीय कप्तान

New Zealand tour of India, 2026: अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर न्यूजीलैंड पर ऐसी बमबारी की कि मेहमान टीम इससे विश्व कप से पहले उबर भी पाएगी या नहीं, यहां से यह देखने वाली बात होगी.

IND vs NZ 3rd T0I: सूर्यकुमार और अभिषेक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बड़े टकराव की राह पर, जानें क्यों कभी नहीं जीत पाएंगे भारतीय कप्तान
ew Zealand tour of India, 2026: जीत के बाद एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई देते सूर्युकमामर और अभिषेक शर्मा
India vs New Zealand:  रविवार को टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप (T20 World cup 2026) से ठीक बाकी मचे दो मैचों से पहले जिस अंदाज में न्यूजीलैंड पर गुवाहाटी में बमबारी की, उसने दुनिया भर की टीमों,  कोचिंग स्टॉफ और तमाम रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है. औ और इस बमबारी से कीवी टीम सीरीज के बाकी बचे दो मैचों और विश्व    कप से पहले कैसे उबर पाएगी, अब यह देखने वाली बात होगी.  जीत के लिए 154 रनों का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा (नाबाद 68 रन, 20 गेंद, 7 चौके, 5 छक्के) और सूर्यकुमार यादव (नाबाद 57 रन, 26 गेंद) ने 'सुनामी बल्लेबाजी' का ऐसा सुर लगाया कि कीवी फील्डर मैदान पर त्राहिमाम-त्राहिमाम कर उठे. दोनों ने मिलकर भारत को जीत तो दिला दी, लेकिन दोनों ही सुपर से ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड के टकराव की राह पर चल गए. 

भिड़ गए सूर्यकुमार यादव-अभिषेक शर्मा

मानो तू डाल-डाल, मैं पात-पात जैसी कहानी हो चली है! यह एक ऐसी लड़ाई है कि  करोड़ों भारतीय चाहते हैं कि कभी खत्म न हो. दरअसल अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों पर पचासा जड़ा, तो यह उनके करियर में 9वीं बार था, जब शर्मा जी ने 25 या इससे कम गेंदों पर टी20 में अर्द्धशतक जड़ा. अभिषेक ने पहले 8 बार कारनामा कर चूके सूर्या पर 9-8 से बढ़त बना ली थी, लेकिन कुछ ही देर बाद भारतीय कप्तान ने भी 25 गेंदों पर अर्द्धशथक जड़कर उन्होंने भी इतनी या इससे कम गेंदों पर नौवीं बार कारनामा करके अभिषेक के साथ स्कोर को 9-9 कर दिया !

इस वजह से कभी नहीं जीत पाएंगे सूर्यकुमार यादव!

टीम इंडिया का भला इसी में है यह लड़ाई चलती रहे. और दोनों के ही प्रशंसक यह चाहते हैं कि उनके-उनके हीरो यह रेस जीतें. हो सकता है कि कभी अभिषेक इस मामले में आगे हों, तो कभी सूर्युकमार यादव, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि भारतीय कप्तान अभिषेक 25 या इससे कम गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा अर्द्धशतक जड़ने की रेस कभी नहीं जीत पाएंगे. साफ है कि सूर्यकुमार यादव 35वें साल में चल रहे हैं और इस फॉर्मेट में करियर के सांध्यकाल में हैं, जबकि युवा अभिषेक का वैश्किव स्तर पर सूरज दिन पर दिन चढ़ रहा है. उनके आगे एक लंबा उज्जवल भविष्य है और यह लेफ्टी बल्लेबाज अपने करियर में न जाने आगे कितनी बार कम 25 या इससे कम गेंदों पर पचासा जड़ने का काम करेंगे. 

