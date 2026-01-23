विज्ञापन
IND vs NZ 2nd T20I: 'कभी-कभी आपको खुद से...', टीम इंडिया की तूफानी जीत के बाद इशान किशन ने कह दी बड़ी बात

India vs New Zealand, Ishan Kishan: यह प्लेयर ऑफ द मैच इशान किशन की सिर्फ 32 गेंदों पर 76 रन की पारी ही थी, जिसने कीवी टीम को नॉकआउट कर दिया

IND vs NZ 2nd T20I: 'कभी-कभी आपको खुद से...', टीम इंडिया की तूफानी जीत के बाद इशान किशन ने कह दी बड़ी बात
India vs New Zealand, 2nd T20I: इशान किशन ने तूफानी पारी से कीवियों को पस्त कर दिया
विजय हजारे में तूफानी प्रदर्शन से इशान किशन (Ishan Kishan) ने पहले टी20 विश्व कप चयन के समीकरण बदले, तो शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी पचासे से टी20 विश्व कप के लिहाज से टीम इंडिया की फाइनल XI के समीकरण भी बदल दिए! छह रन पर दो विकेट गंवाने के बावजूद 32 गेंद में 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले इशान किशन ने कहा कि कई बार आपको खुद को जवाब देना होता है कि आप देश का प्रतिनिधित्व करने के लायक है या नहीं. इशान ने कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंद में नाबाद 82 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए महज 49 गेंद में 122 रन की साझेदारी की. इससे भारत ने जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य को तीन विकेट गंवाकर महत 15.2 ओवर में हासिल कर लिया. (Ind vs Nz match report)

इशान ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘आज मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि मुझे क्या करना है.  मुझे खुद को सही मानसिक स्थिति में रखना है. जब आपको महसूस होता है कि आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बस गेंद को देखना और धैर्य के साथ खेलना होता है.' उन्होंने कहा, ‘208 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए पावरप्ले का पूरा फायदा उठाना बेहद जरूरी था, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश कर रहा था.'

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले इस बायें हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘मैं बस रन बनाना चाहता था. कभी-कभी आप यह खुद के लिए करते हैं, अपने ही सवालों के जवाब पाने के लिए कि क्या आप भारत के लिए खेलने के लायक है या नहीं. वहां (घरेलू क्रिकेट) से जो आत्मविश्वास मिला, उसे यहां लेकर आया और यह मेरे लिए अच्छा दिन साबित हुआ.' टीम में वापसी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘मैंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या मैं फिर से यह कर सकता हूं या नहीं? और जवाब यही था कि मैं पारी संभाल सकता हूं और रन बना सकता हूं. आउट भी हुआ तो बस अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता था.'

