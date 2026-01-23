Ind vs Nz 2nd T20I: कुछ ऐसे भारत ने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंद दिया, डिटेल मैच रिपोर्ट

- भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप से पहले ड्रेस रिहर्सल सीरीज के दूसरे मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की
- टीम इंडिया को शुरुआती नुकसान के बावजूद इशान किशन और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने लक्ष्य को आसानी से पूरा किया
- इशान किशन ने 76 रन बनाए जबकि सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 82 रन की शानदार पारी खेली
India vs New Zealand: अगले महीने शुरू हो रहे टी20 विश्व (T20 World Cup 2026) से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 'ड्रेस रिहर्सल' सीरीज के पहले मुकाबले में मेहमानों को 48 रन से पटखनी देने के बाद टीम सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को रायपुर में भी कीवियों को 7 विकेट से रौंद कर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली. पहली पाली खत्म होने के बाद एक समय भारत को दिया 209 रनों का लक्ष्य खासा बड़ा दिखाई पड़ रहा था. और यह तब और बड़ा लगने लगा, जब टीम सूर्यकुमार यादव ने दोनों बड़े स्टार ओपनरों को 6 रन पर ही गंवा दिया. यहां से करोड़ों भारतीय फैंस के चेहरों पर तनाव पसर गया, शारीरिक भाषा बदल गई, लेकिन फिर जो 'तस्वीर' देखने को मिली, वह किसी धुरंधर जैसी सुपरहिट से कम नहीं ही थी. पहले इसके नायक बने लंबे ब्रेक के बाद टीम इंडिया में लौटे विकेटकीपर इशान किशन (76 रन, 32 गेंद 11 चौके, 4 छक्के) और फिर बहुत ही लंबे अर्से बाद और टी20 विश्व कप से ठीक पहले बचे सिर्फ 3 मैचों से पहले ही फॉर्म हासिल करने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 82 रन, 37 गेंद, 9 चौके, 4 छक्के). और इन दोनों की बैटिंग की खूबसूरत प्रदर्शनी को अच्छे तरह से भुनाया शिवम दुबे (नाबाद 36 रन, 18 गेंद, 1 चौका, 3 छ्क्क) ने भी. इन तीनों खासकर इशान किशन ने मेहमान बॉलरों पर ऐसी प्रचंड मार लगाई कि मुकाबला मानो बहुत पहले ही खत्म हो गया. और इशान के आउट होने के बाद लगा कि यहां से औपचारिकता भर बाकी थी. और इसे बहुत जल्द ही कप्तान और दुबे ने मिलकर पूरा करते हुए सिर्फ 15.2 ओवरों में बहुत ही पहले और 7 विकेट बाकी रहते हुए विश्व कप की बाकी टीमों को संदेश भेज दिया कि यह टीम इंडिया उन्हें झकझोरने के लिए तैयार है. और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर लें. इशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
न्यूजीलैंड की पारी:
1. शुरुआत के बाद कीवियों को जोर के झटके
दूसरे टी20 में भारत से पहले बैटिंग की दावत पाने के बाद न्यूजीलैंड के दोनो ओपनरों डेवॉन कॉन्वे (19) और टिम सेईफर्ट ने 4.2 ही ओवरों में 43 रन जोड़कर इरादे साफ कर दिए. रणनीति साफ थी पावर-प्ले को बुरी तरह लुटना और प्रति ओवर दस रन से ज्यादा बनाकर दोनों ओपनरों ने काम भी बेहतरीन कर दिया, लेकिन 43 के ही स्कोर पर दोनों ही पवेलियन लौट गए, तो तूफानी शुरुआत को मानो एकदम से ही पंग्चर हो गया. भारतीय बॉलरों ने सही समय पर वार किए.
2. कुलदीप का वार, न्यूजीलैंड हताश, लेकिन...
ऐसे समय कुलदीप यादव बॉलिंग के लिए आए, तो इस आसान पिच पर कीवी बल्लेबाजों के लिए पहेली बन गए. दोनों बल्लेबाजों के लिए आदर्श बनती तस्वीर पर कुलदीप यादव ने गुगली और लेग स्पिन गेंदों से जोरदार वार किया. कुलदीप सहित अगले आठ ओवरों के कोटे में न्यूजीलैंड ने 27 रन बनाए, तो साथ ही दो बड़े विकेट गंवाए. रचिन भी कुलदीप का शिकार बने और फिलिप्स भी. न्यूजीलैंड हताश हो चुका था, लेकिन यहां से कीवी कप्तान ने बताया कि क्यों उन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक कहा जाता है.
3. सैटनर का सिक्का चल गया, ठीक स्कोर मिल गया!
कीवी कप्तान वनडे सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन इस बार नंबर-7 पर खेलने उतरे कि क्यों वह अपनी टीम के और दुनिया के बहुमूल्य ऑलराउंडरों में से एक हैं. नंबर सात पर और जरूरत के समय कप्तान मिचेल सैंटरन (नाबाद 47 रन, 6 चौके, 1 छक्का) ने स्लॉग ओवरों में भारतीय बॉलरों की अच्छी धुनाई की. शुरुआत में पिटने वाले पेसर आखिरी ओवरों में भी कुछ नहीं कर सके. और नतीजा यह रहा कि न्यूजीलैंड ने कोटे के 20 ओवरों में 6 विकेट पर 208 का स्कोर टांग दिया, लेकिन यह स्कोर भी मेहमान टीम के लिए कहीं छोटा साबित हुआ.
