Ind vs Nz 2nd T20I: कुलदीप-वरुण ने कर दी दुनिया की 'घेराबंदी', आंकड़ों से बल्लेबाज दहशत में, खड़ा हुआ 'गंभीर' सवाल

अब जबकि अगले महीने शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले टीम इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज के ड्रेस रिर्हसल से अपने तमाम बॉक्सों को टिक करने में जुटी है, तो उससे पहले ही टीम इंडिया के दो स्टार स्पिनरों कुलदीप यादव (Kuldee Yadvav) और वरुण चक्रवर्ती ने हेड कोच गौतम के सामने बहुत ही गंभीर और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. रायपुर में दूसरे टी20 (Ind vs Nz match report) में बैटिंग पिच पर पेसरों की नाकामी के बीच इन दोनों ने मिलकर तीन विकेट हासिल किए और इन दोनों का प्रदर्शन टीम इंडिया की जीत में एक बड़ा हथियार साबित हुआ. इससे बाद में इशान किशन और सूर्यकुमार की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंद कर 2-0 की बढ़त हासिल कर ली. पहली पाली में जहां कुलदीप ने कोटे के 4 ओवरों में 2 विकेट चटकाए, तो वरुण चक्रवर्ती तुलनात्मक रूप से थोड़े महंगे जरूर रहे, लेकिन संयुक्त रूप से मिलकर उन्होंने पिच को देखते हुए इस प्रदर्शन से भारतीय प्रबंधन के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. और यह बड़ा सवाल सिर्फ आज के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि पिछले साल 2025 से लेकर अभी तक के प्रदर्शन से मिलकर तैयार हुआ है.

यह सवाल बहुत ही बड़ा है!

जैसा हम कह रहे हैं कि बात सिर्फ रायपुर के दूसरे मैच की ही नहीं है, इसकी शुरुआत साल 2025 जनवरी से ही शुरू हो जाती है. और तब से लेकर अभी तक दोनों ने मिलकर दुनिया के बल्लेबाजों के गले में बहुत ही मोटा फंदा दाल दिया है. इस समयावधि में मिलकर इन दोनों ने सबसे छोटे फॉर्मेट में सिर्फ 10 मैचों में मिलकर 34 विकेट चटकाए हैं. इकानमी रन-रेट (प्रति ओवर दर) 6.70 की रही है, तो हर विकेट दोनो ने मिलकर 12.91 रन के बाद निकाला है. और इसी आंकड़े ने गौतम गंभीर के सामने वह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसकी चर्चा अब खुलकर कमेंट्री बॉक्स में हरभजन सिंह सहित तमाम दिग्गज कर रहे हैं.

गौतम के सामने गंभीर और बड़ी चुनौती!

दूसरे टी20 में कुलदीप ने पुरानी बहस को जन्म दे दिया है. सवाल यह हो चला है चार गेंदबाज और दो ऑलराउंडर या फिर पांच गेंदबाज और एक ऑलराउंडर? कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती पिछले साल से ही इन सवालों के बीच पिछले साल से ही इलेवन में चयन को लेकर मानो फुटबॉल बने हुए हैं. कभी वरुण अंदर, तो कभी कुलदीप यादव बाहर. वजह कभी ऑलाउंडर अक्षर पटेल का मोह, तो कभी चहेते हर्षित राणा को जगह देना. लेकिन पिछले साल जनवरी से अभी तक 10 मैचों में 34 विकेट का फंदा इतना मोटा हो चला है कि यह दुनिया के बल्लेबाजों का दम ही नहीं घोट रहा, बल्कि इसने टीम प्रबंधन की सोच पर भी गंभीर और बड़ा वार किया है. और यह प्रदर्शन साफ-साफ बोल रहा है कि टी20 विश्व कप में भले ही पिच बैटिंग के लिए आसान हों, लेकिन इसके बावजूद आपको एक ऑलराउंडर या पेसर का मोह छोड़कर इन दोनों की जुगलबंदी और और मजबूत करने पर बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सोचना होगा. बेहतरीन धुनों से दोनों ने मस्त कर दिया है. अब गेंद प्रबंधन के पाले में है.

