Sanju Samson V/S Ishan Kishan: 'संतुलन' से आए दो ओपनर विकेटकीपर, पर पैदा हुआ बड़ा सवाल, अब यहां से कौन दूसरा ओपनर?

India V/S New Zealand: अगले महीने होने जा रहे टी20 विश्व कप के लिए जब कुछ दिन पहले भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तो करोड़ों फैंस तब हैरान रह गए, जब इस फॉर्मेट में जूझ रहे उप-कप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया. उनकी जगह आए इशान किशन, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि प्रबंधन बेहतर संतुलन के लिए किसी विकेटकीपर को बतौर ओपनर चाहता था, जिससे अलग बॉलर/बल्लेबाज ऑलराउंडर का विकल्प मिल सके. पिछले लंबे समय से खेल रहे जितेश शर्मा टापते रहे गए, संजू सैमसन भी ओपनर, इशान भी ओपनर. दोनों ही विकेटकीपर ओपनर वर्ल्ड कप टीम में चयन से खुश. लेकिन अब जब टी20 विश्व कप शुरू होने के बीच भारत के पास सिर्फ ड्रेस रिहर्सल और फाइनल इलेवन को अंतिम रूप देने के लिए सिर्फ तीन ही मैच बाकी बचे हैं, तो पैदा हो गए एक नए और बड़े बॉक्स ने टिक होने के लिए जन्म ले लिया है. और वह बड़ा बॉक्स यह कि यहां से अब अभिषेक शर्मा के साथ दूसरा विकेटकीपर-ओपनर कौन? या दोनों में कौन इसका हकदार है? रायपुर में शुक्रवार को टी20 विश्व कप के ड्रेस रिहर्सल के 'दूसरे बड़े टेस्ट' (Ind vs nz match report) इशान किशन ने जैसी धुलाई कीवी टीम के बॉलरों की की, उससे तमाम लोगों कही कह रहे हैं कि इशान ने दूसरे ओपनर की रेस में संजू सैमसन को रेस से बाहर कर दिया है.

संजू सैमसन V/S इशान किशन

यह कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन फैंस और पूर्व दिग्गजों के मन में तो सवाल पैदा होना शुरू हो गया है. और सवाल पैदा हुआ है संजू सैमसन की नाकामी से. पहले मैच में दस रन बनाने वाले संजू के पास रायपुर की पिच पर भरोसा हासिल करने और कॉन्फिडेंस देने का बहुत ही शानदार मौका था, लेकिन जीवनदान मिलने के बावजूद उन्होंने न केवल इसे गंवा दिया, बल्कि वह विश्वास रहित दिखाई पड़े. उनके शॉट भारत की पिच पर सर्किल से ऊपर नहीं जा रहे, तो शॉट खेलते समय ग्रिप छूट जा ही. दो मैचों की विफलता निश्चित तौर पर प्रबंधन और संजू की सोच पर वार करेगी. इसमें दो राय नहीं कि विकेटकीपर का ओपनर होना किसी भी टीम का सर्वश्रेष्ठ संतुलन बनाता है, लेकिन संजू की फॉर्म को देखते हुए यह सवाल है कि आगे दूसरे छोर पर अभिषेक के साथ दूसरा ओपनर कौन होगा. संजू सैमसन या फिर इशान किशन?

इशान ने किया सैमसन को नॉकआउट?

बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद टीम इंडिया में लौटे इशान किशन नागपुर में जरूर सस्ते में लौटे, लेकिन रायपुर में इशान किशन ने अपनी विजय हजारे की प्रचंड फॉर्म की लय को फिर से हासिल करते हुए सिर्फ 21 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छ्क्कों से हासिल कर लिया. और इशान की इस तूफानी प्रदर्शन ने अब संजू सैमसन नहीं नहीं, बल्कि टीम प्रबंधन के सामने भी यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि यहां से विकेटकीपर-ओपनर कौन होगा. इशान किशन या फिर संजू सैमसन? क्या अब भी बेहतर संतुलन बनाने के लिए कुछ कहने को बचता है? सबकुछ इशान के पचासे और सैमसन की नाकामी ने कह दिया है. बोल संतुलन भइया की जय!!

