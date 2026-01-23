Ind vs Nz 2nd T20I: 'मैं रोहित भाई का 'मॉडल' फॉलो कर रहा', अभिषेक शर्मा ने किया विश्व कप तैयारी का खुलासा

India V/S New Zealand: टीम इंडिया की टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) के ड्रेस रिहर्सल के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के 'पहले ही टेस्ट' के बाद अगर किसी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा चर्चे हैं, तो वह 'मिस्टर सुनामी', अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) हैं. जिन तेवरों के साथ अभिषेक ने नागपुर में 84 रन बनाए, उसने उन्हें दुनिया के दिग्गजों की जुबां पर चढ़ा दिया. रवि शास्त्री, केविन पीटरसन सहित तमाम दिग्गज अभिषेक को टी20 विश्व कप का सबसे बड़ा स्टार बता रहे हैं. बहरहाल, अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले कहा कि वह टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) क्रिकेट के पावर-प्ले में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा द्वारा अपनाए गए आक्रामक टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी उन्हें इसी अंदाज में खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है. जुलाई 2024 में टी20I डेब्यू करने वाले अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने उन्हें इस फॉर्मेट में आईसीसी बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचा दिया है। अब तक खेले गए 34 मैचों में उन्होंने दो शतक और सात अर्धशतक की मदद से 1199 रन बनाए हैं, वो भी 190.92 के शानदार स्ट्राइक रेट से.
'यह अंदाज खुशी देता है'
रोहित शर्मा के प्रभाव पर बात करते हुए अभिषेक ने जियोहॉटस्टार से कहा, 'रोहित भाई ने देश के लिए बहुत कुछ किया है. पावरप्ले में जिस तरह की शुरुआत वह देते थे, उसकी वजह से हमेशा दबाव रहता है. जब मैं टीम में आया, तो कोच और कप्तान दोनों यही चाहते थे कि मैं भी वैसा ही खेलूं. यह मेरी शैली को भी सूट करता है क्योंकि मुझे शुरू से ही हमला करना पसंद है. मैं रोहित भाई के नक्शे-कदम पर चल रहा हूं और इस अंदाज में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाना मुझे खुशी देता है.' वैसे अभिषेक ने यह भी कहा कि उनके खेल में अभी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन उन्हें अपनी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है. आतिशी बल्लेबाज ने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह परिपक्व हो गया हूं, क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी पहले छह ओवरों में आक्रामक क्रिकेट खेलना है. मैं इसके लिए खूब अभ्यास करता हूं. अगर मैं अच्छी शुरुआत या शुरुआती ओवरों में सकारात्मक इरादा दिखा पाता हूं, तो टीम उसी लय को आगे बढ़ा सकती है.' टी20 विश्व कप शुरू होने में करीब दो हफ्ते बाकी हैं और अभिषेक ने बताया कि वह खास तरह के गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास कर रहे हैं, जिनका सामना उन्हें टूर्नामेंट में करना होगा.
'इसी हिसाब से विश्व कप की तैयारी कर रहा'
अभिषेक ने कहा, 'अगर मुझे आक्रामक क्रिकेट खेलना है, तो मुझे उसी तरह अभ्यास भी करना होगा. जब मुझे एक हफ्ता या 10 दिन मिलते हैं, तो मैं यह ध्यान में रखता हूं कि अगली सीरीज या मैचों में किन गेंदबाजों का सामना होगा. सब कुछ योजनाओं के सही अमल पर निर्भर करता है. आगामी टी20 विश्व कप के लिए भी मैं उसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूं. हम भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग परिस्थितियों में विभिन्न टीमों के खिलाफ खेलेंगे, इसलिए तैयारी बेहद अहम है.' 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बताया कि वह नेट्स में मैच जैसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कोशिश करता हूं कि नेट्स में मेरे खिलाफ उसी तरह के गेंदबाज गेंदबाजी करें, जैसे विपक्षी टीम में होते हैं. विपक्ष के हर गेंदबाज के लिए मैं किसी समान शैली वाले खिलाड़ी को ढूंढ़ता हूं. मैं उनसे आउट-स्विंग, इन-स्विंग और नई गेंद से गेंदबाजी करने के लिए कहता हूं. साथ ही, कुछ खास फील्डिंग सेटअप भी हटाने को कहता हूं.' अभिषेक ने यह भी माना कि गेंदबाजों द्वारा गति कम किए जाने के पहलू पर उन्होंने खास मेहनत की है.
तकनीक में किया यह बदलाव
अभिषेक बोले, 'मैं जानता हूं कि खासकर विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में गेंदबाज मुझे ज्यादा पेस नहीं देंगे. पिछले कुछ मैचों में मैंने यह महसूस किया, इसलिए मैंने इस पर काम करना शुरू किया. उन्होंने अपनी तकनीक में बदलाव पर भी बात की. मैं हमेशा से बैट को ऊंची ग्रिप में पकड़ता आया हूं. मैंने सिर्फ अपने बैक लिफ्ट पर काम किया. पहले मैं इसे थोड़ा नीचे रखता था, लेकिन अब कमर से ऊपर रखता हूं जिससे बैट का फ्लो स्मूथ हो जाता है.' उन्होंने कहा, 'जब बैक लिफ्ट नीचे होती थी, तो मैं कुछ गेंदों पर देर से पहुंच रहा था. अब उस पर काम किया है. हालांकि, बैक लिफ्ट और ग्रिप दोनों ही मेरे लिए स्वाभाविक हैं.'
