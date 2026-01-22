विज्ञापन
T20I ही नहीं, ODI वर्ल्ड कप में भी अभिषेक शर्मा को मिलना चाहिए मौका, जानें भारतीय दिग्गज ने ऐसा क्यों कहा

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि अभिषेक को लेकर 50 ओवर के वर्ल्ड कप फॉर्मेट पर भी विचार किया जाना चाहिए.

  • अभिषेक शर्मा ने कम समय में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विश्वभर में पहचान बनाई है
  • पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा को 50 ओवर के वर्ल्ड कप फॉर्मेट में शामिल करने का सुझाव दिया है
  • अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 34 मैचों में 37.46 की औसत से 1199 रन बनाए हैं और दो शतक जमाए हैं
अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने बहुत की कम समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा नाम कमाया है. उनके विस्फोटक खेल की पूरी दुनिया दीवानी है. यहीं वजह है कि फैंस के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटर भी उनके बल्लेबाजी की सराहना कर रहे हैं. देश के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने तो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उनको लेकर बड़ा बयान दे दिया है. 41 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर का मानना है, 'अभिषेक को लेकर 50 ओवर के वर्ल्ड कप फॉर्मेट पर भी विचार किया जाना चाहिए. यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी मौजूदा समय में उनसे काफी आगे हैं. मगर टी20 फॉर्मेट में वह पॉवरप्ले का जिस तरह से अधिकतम उपयोग करते हैं. उसकी कल्पना कीजिए.'

पल भर में मैच का रूख बदलने में माहिर हैं अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा टी20 फॉर्मेट के बेहद विध्वंसक बल्लेबाज हैं. मौजूदा समय में उनकी छवि पल भर में मैच को बदल देने की है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने देश के लिए 34 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 33 पारियों में 37.46 की औसत से 1199 रन निकले हैं. टी20 क्रिकेट में उनके नाम दो शतक और सात अर्धशतक दर्ज है. उन्होंने ये रन 190.92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं. एक मैच में खेली गई 135 रनों की शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है. 

T20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय हैं अभिषेक

अभिषेक शर्मा भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. पहले स्थान पर केएल राहुल का नाम आता है. जिन्होंने 143 पारियों में 5000 आंकड़े को छूआ था. उसके बाद दूसरे स्थान पर शुभमन गिल काबिज हैं. गिल ने 154 पारियों में 5000 रन बनाए थे. इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर अब अभिषेक शर्मा आ गए हैं. शर्मा ने 165 पारियों में शुरुआती 5000 रन बनाए हैं. 

