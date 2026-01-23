IND vs NZ, 2nd T20I: अभिषेक शर्मा के पास बड़ा कारनामा करने का मौका, केवल 1 रन बनाते ही करियर में पहुंचेंगे इस मुकाम पर

IND vs NZ, 2nd T20I: पहले टी-20 मे ंअभिषेक शर्मा ने 84 रन की पारी खेलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में दहशत पैदा कर दी है. अब दूसरे टी20 में एक बार फिर सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर होगी. पहले टी20 में अभिषेक शर्मा ने अपनी 84 रन की पारी में कई रिकॉर्ड बनाए तो वहीं, अब दूसरे टी-20 में भी अभिषेक के पास एक बड़ा कारनामा अपने करियर में करने का मौका होगा. अभिषेक दूसरे टी-20 में केवल 1 रन बनाकर अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में1200 रन पूरा कर लेंगे. ऐसा करते ही अभिषेक भारत की ओऱ से टी20 इंटरनेशनल में 1200 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले 9वें बल्लेबाज बन जाएंगे.

टी-20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा सबसे आगे

बता दें कि टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं, रोहित ने 4231 रन बनाने का कमाल किया है. वहीं, दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, कोहली ने 4188 रन बनाए हैं. इसके अलावा तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं. सूर्या ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में 2820 रन बनाए हैं,

चौथे नंबर पर केएल राहुल हैं राहुल के नाम 2265 रन दर्ज है. इसके बाद पांचवें नंबर पर हार्दिक पंड्या हैं. पंड्या ने अबतक 2027 रन बनाए हैं, इसके साथ-साथ छठे नंबर पर शिखर धवन (1759 रन), 7वें नंबर पर एम एस धोनी हैं. धोनी ने 1617 रन बनाए हैं, 8वें नंबर पर सुरेश रैना हैं, रैना ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में 1605 रन बनाए हैं.

वहीं, अभिषेक ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में केवल 34 मैच में 1199 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और 7 अर्धशतक हैं. अभिषेक ने 81 छक्के टी-20 इंटरनेशनल में लगा चुके हैं.

हार्दिक पंड्या से निकल सकते हैं आगे

इसके अलावा टी-20 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या से आगे निकल सकते हैं. हार्दिक ने अपने टी-20 करियर में 314 छक्के लगाए हैं. वहीं, अभिषेक ने अबतक 309 छक्के टी-20 करियर में लगा चुके हैं. य़ानी 5 छक्के लगाते ही अभिषेक, सबसे ज्यादा छक्का लगाने के मामले में हार्दिक से आगे निकल सकते हैं. भारत के लिए टी-20 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, रोहित ने 547 छक्के टी-20 में लगाए हैं.

वनडे में भी मिले अभिषेक को मौका

वहीं, इरफान पठान ने अभिषेक शर्मा को वनडे वर्ल्ड कप में भी शामिल करने की वकालत की है, इरफान ने अपने पोस्ट में लिखा, "अभिषेक शर्मा को 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करने पर विचार करना चाहिए. यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी अभी उनसे आगे हैं. लेकिन सोचिए अगर वह T20 की तरह ही पावरप्ले का पूरा फायदा उठाएं तो क्या होगा".