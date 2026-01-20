विज्ञापन
IND vs NZ 1st T20I Live Streaming: कब और कहां होंगे मैच, कितने बजे होंगे शुरू, कैसे देख पाएंगे लाइव, जानें तमाम बातें

India vs New Zealand 1st T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 21 जनवरी को खेला जाएगा. यह मुकाबला नागपुर में खेला जाना है.

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर में होगा.
  • सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी फॉर्म पिछली 19 पारियों में निराशाजनक रही है और वह सुधार की कोशिश में हैं.
  • न्यूजीलैंड ने 2024 के बाद खेले गए 21 टी20 मैचों में से 13 में जीत हासिल कर मजबूत टीम का प्रदर्शन किया है.
India vs New Zealand 1st T20I Live Streaming: न्यूजीलैंड ने भारत को तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-2 से मात दे दी है. ऐसे  में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया की नजरें पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज को जीतकर वनडे सीरीज की हार का बदला लेने पर होगी. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है और ऐसे में यह सीरीज तैयारियों को अंतिम रूप देने का आखिरी विकल्प देती है. इस सीरीज के दौरान नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी होंगी, जो पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं. सूर्या फॉर्म में वापसी करने के लिए बेताब होंगे. 

सूर्यकुमार ने 2024 में टी20 टीम की कप्तानी संभाली थी जिसके बाद भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उसकी जीत का प्रतिशत 72 प्रतिशत से अधिक रहा है. भारत ने पिछले 25 में से 18 मैच जीते हैं. इससे कप्तान के बल्लेबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन पर ज्यादा गौर नहीं किया गया लेकिन अब ऐसा नहीं है.

उन्होंने पिछले 19 मैचों में एक भी अर्धशतक लगाए बिना केवल 218 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 123 से अधिक रहा है. भारतीय टीम पर हालांकि विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने और घरेलू धरती पर खेलने का दबाव होगा और सूर्यकुमार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले इन बातों पर जरूर गौर कर रहे होंगे.

न्यूजीलैंड ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद खेले गए 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 13 में जीत हासिल की है. आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे, कप्तान मिचेल सैंटनर, तेज गेंदबाज जैकब डफी, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की मौजूदगी में न्यूजीलैंड मजबूत प्रतिद्वंद्वी टीम साबित हो सकती है.

कैसा है रिकॉर्ड

बात अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की करें तो दोनों टीमें अभी तक 25 मैचों में आमने-सामने रहीं हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 12 मैच जीते हैं जबकि 10 में उसे हार मिली है. जबकि तीन मुकाबले टाई रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की हार-जीत का रिकॉर्ड 1.2 का है. 

कब और कहां होंगे मुकाबले

  • सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है.
  • जबकि 23 जनवरी को दूसरा मैच होगा. यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा.
  • गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 25 जनवरी को सीरीज का तीसरा मैच होना है. 
  • चौथा टी20 विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में होगा. यह मैच 28 जनवरी को होगा.
  • पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

इस सीरीज के सभी मुकाबले शाम 7 बजे शुरू होंगे. 7 बजे टॉस होगा और मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. स्टार स्पोर्ट्स के पास इस सीरीज के प्रसारण अधिकार हैं. स्टार स्पोर्ट्स 2 पर मैचों का प्रसारण होगा. वहीं जियो हॉटस्टार एप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. 

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फाउल्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रैसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क.

