IND vs NZ T20I Series: भारत को मिली 'गुड न्यूज', सीरीज की शुरुआत से पहले यह कीवी दिग्गज चोटिल, खेलने पर सस्पेंस

Michael Bracewell Injured: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों की नजरें अब पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज पर होंगी.

Michael Bracewell: टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले यह कीवी दिग्गज चोटिल
  • न्यूजीलैंड के वनडे कप्तान माइकल ब्रैसवेल को इंदौर में तीसरे मैच में बाएं पैर की पिंडली में चोट लगी थी.
  • ब्रैसवेल की टी20 सीरीज में खेलने की संभावना उनकी चोट से उबरने की स्थिति पर निर्भर करेगी.
  • न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि ब्रैसवेल का उपचार जारी है और फिटनेस पर नजर रखी जाएगी.
Michael Bracewell Injured: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों की नजरें अब पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज पर होंगी. अगले महीने टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है और ऐसे में यह सीरीज काफी अहम है. हालांकि, इस सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आई है. न्यूजीलैंड के वनडे कप्तान माइकल ब्रैसवेल, जिन्हें इंदौर में सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में चोट लगी थी, वो सीरीज के कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं. 

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि ऑलराउंडर माइकल ब्रैसवेल का भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान बाएं पैर की पिंडली में लगी मामूली चोट से उबर पाते हैं या नहीं. न्यूजीलैंड ने होल्कर स्टेडियम में भारत को 41 रन से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी लेकिन फील्डिंग के दौरान पिंडली में हल्की चोट लगने के कारण ब्रैसवेल गेंदबाजी नहीं कर पाए थे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट की विज्ञप्ति में वाल्टर ने कहा,"ब्रैसवेल का उपचार जारी रहेगा और उनकी फिटनेस पर निगाह रखी जाएगी. इसके बाद ही दौरे में उनकी आगे की भागीदारी के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा." उन्होंने कहा,"वनडे सीरीज जीतना और इतिहास रचना बेहद खास था. टीम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत हमने कुछ ऐसा हासिल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था."

वाल्टर ने कहा कि ब्रैसवेल टीम के साथ बने रहेंगे, लेकिन उन्हें जल्दी पूरी फिटनेस हासिल करनी होगी. उन्होंने कहा,"माइकल टीम के साथ नागपुर गए हैं लेकिन टी20 सीरीज से पहले कम समय बचा है, इसलिए हमें उनकी फिटनेस पर जल्द ही गौर करना होगा." वाल्टर ने यह भी पुष्टि की कि तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क टीम के साथ बने रहेंगे.

उन्होंने कहा,"हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए हमारे पास पर्याप्त तेज गेंदबाजी विकल्प हों और क्रिस्टियन के लिए भारत के अपने पहले दौरे पर टीम के साथ थोड़ा और समय बिताने का यह एक शानदार अवसर है. उन्होंने वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया."

Michael Bracewell, India, Cricket, New Zealand
