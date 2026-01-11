IND vs NZ 1st T20I: 'इसी बात ने अंतर पैदा किया', कोहली ने बताया, किस प्वाइंट पर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर भेजा

IND vs NZ 1st T20I: विराट कोहली (Virat Kohli) ने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेलते हुए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतने में अहम योगदान दिया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. कोहली ने बताया कि उन्हें हमेशा से अपनी काबिलियत पर भरोसा रहा है. और भगवान ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया. साथ ही, कोहली ने यह भी बताया कि पहले वनडे में जीत ने किस बात ने अंतर पैदा किया. और कहां भारत ने कीवियों को पिछले पांव पर भेज दिया.

विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,068 रन बना चुके हैं. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. कोहली ने कहा, 'अगर मैं पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा को देखूं, तो यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है. मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा था, लेकिन यह भी पता था कि यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी होगी. भगवान ने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है.'

🗣️ If I look back at my whole journey, it's nothing short of a dream come true. ✨



🎥 Virat Kohli reflects on his incredible career after becoming the 2⃣nd highest run-getter in men's international cricket🙌👏#TeamIndia | #INDvNZ | @imVkohli | @idfcfirstbank pic.twitter.com/87BgcZlx4b — BCCI (@BCCI) January 11, 2026

उन्होंने कहा, 'मैं माइलस्टोन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा. अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे होते, तो शायद मैं ज्यादा आक्रामक खेलता, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए, बोर्ड पर रन होने के कारण मुझे स्थिति के हिसाब से खेलना था. मन में ज्यादा बाउंड्री लगाने का ख्याल आया, लेकिन अनुभव काम आता है. मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि टीम को ऐसी स्थिति में ले जाऊं, जहां हम आराम से जीत सकें.' टीम इंडिया ने 8.4 ओवरों में 39 के स्कोर पर रोहित शर्मा (26) का विकेट गंवा दिया था. यहां से कोहली ने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़कर भारतीय पारी को संवारा. कोहली ने कहा, 'मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करता हूं अगर स्थिति मुश्किल हो, तो सिर्फ इंतजार करने के बजाय पलटवार करने पर भरोसा करता हूं. बेवजह शॉट भी नहीं खेलने चाहिए. जब रोहित के आउट होने के बाद मैं बल्लेबाजी करने आया, तो लगा कि अगर शुरुआती 20 गेंदों में दबाव बना दिया जाए, तो विपक्ष बैकफुट पर चला जाएगा. वही फर्क साबित हुआ.'

यह भी पढ़ें:

IND vs NZ 1st ODI: विराट बने नंबर‑2, इस गणित से जानें क्यों सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना है असंभव

सोने के भाव में दिल्ली को मिला 'हीरा', 'सबसे महंगे' कीवी पेसर का तूफानी प्रदर्शन, 10 मिनट में तोड़ दी कमर