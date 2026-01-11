सोने के भाव में दिल्ली को मिला 'हीरा', 'सबसे महंगे' कीवी पेसर का तूफानी प्रदर्शन, 10 मिनट में तोड़ दी कमर

इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी. और इसमें भी खास तौर पर मिनी ऑक्शन का गणित कुछ ऐसा हो चला है, जहां कुछ को उम्मीद से कई गुना ज्यादा मिलता है, तो किसी को कहीं कम. वैसे दूसरे नजरिए से देखें, तो इस टीम विशेष की बहुत ही उम्दा खरीद भी कहा जा सकता है. और कुछ ऐसा ही वडोदरा में भारत के खिलाफ पहले वनडे (Ind vs Nz match report) में मेजबान मिड्ल ऑर्डर को बुरी तरह से झकझोर देने वाले कायले जैमिसन (Kyale Jamieson) के बारे में साफ तौर पर कहा जा सकता है. जैमिसन ने करीब दस मिनट के भीतर ही भारत की कमर यानी मिड्ल ऑर्डर को ऐसे तोड़ा कि मेजबान बुरी तरह से हिलकर रह गए. यह वही कायले जैमिसन हैं, जो आईपीएल 2021 के दूसरे और न्यूजीलैंड के सबसे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे. हालांकि, जैमिसन के तूफानी प्रदर्शन के बावजूद न्यूजीलैंड मुकाबले में भारत के हाथों 1 ओवर बाकी रहते 4 विकेट से हार गई, लेकिन इसके बावजूद जैमिसन ने तमाम फैंस का दिल जीत लिया. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के चाहने वालों की भी बांछें खिल उठीं, जो कह रहे हैं कि इस बार यह पेसर दिल्ली के लिए तूफानी प्रदशर्न करने जा रहा है.

भारत के लिए सब कुछ सही जा रहा था...

वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 301 रनों का पीछा करते हुए भारत के लिए सबकुछ सही जा रहा था. हालात पूरी तरह से नियंत्रण में थे. और 39 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 234 रन था. एक छोर पर कोहली 93 रन पर थे, तो दूसरे छोर पर 44 गेंदों पर 47 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन यहीं से 10 मिनट का ऐसा तूफान आया कि ड्रेसिंग रूम में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर, खिलाड़ियों सहित तमाम करोड़ों भारतीय फैंस बुरी तरह हिल गए.

10 मिनट का तूफान, टीम इंडिया बेहाल

यह करीब दस मिनट का तूफान 40वें ओवर की पहली गेंद से शुरू हुआ. शुरुआत विराट कोहली के आउट होने से हुई. और फिर देखते ही देखते रवींद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर कब विदा हो गए, पता ही नहीं चला और स्कोर देखते ही देखते 2 विकेट पर 234 से 5 विकेट पर 242 हो गया. दिल्ली का डायमंड कायले जैमिसन मुस्कुरा रहा था, तो टीम इंडिया त्राहिमाम..त्राहिमाम कर रही थी..इन तीनों ही झटकों के लिए कायल जैमिसन ही जिम्मेदार रहे, जिन्होंने एक के बाद एक विकेट चटकाकर करीब 10 मिनट के भीतर ही भारतीय खेमे में भूचाल ला दिया.

दिल्ली के सोने के दाम, मिल गया हीरा!

फिलहाल 31 साल के कायले जैमिसन साल 2021 में तब चर्चै में आए, जब आरसीबी ने उन्हें 15 करोड़ रुपये में खरीदा था. तभी उन्होंने साबित कर दिया था कि वह 'हीरा' हैं, लेकिन 2026 आते-आते हाल ऐसे हो गए कि पिछले साल मिनी ऑक्शन में जैमिसन को बेस प्राइस 2 करोड़ के साथ ही उतरना पड़ा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इसी दाम पर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया. और रविवार को जैमिसन ने दस ओवर के कोटे में चटकाए 4 विकेट से साबित कर दिया कि दिल्ली ने सोने के दाम पर हीरा खरीद लिया है!

नीलामी में बिकने वाले आखिरी खिलाड़ी

कायले जैमिसन मिनी ऑक्शन में बिकने वाले सबसे आखिरी खिलाड़ी रहे थे. साल 2021 के दूसरे सबसे और तब बिके न्यूजीलैंड के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे जैमिसन की कीमत 2023 में एक करोड़ पर सिमट कर रह गई थी. तब उन्हें CSK ने खरीदा था. वहीं, 2024 और 2025 में उन्हें न ही रिटेन किया गया और न ही दांव ही लगाया गया. लेकिन हार न मानने वाले जैमिसन पिछले साल मिनी ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ के साथ उतरे, तो दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने में सफल रहे.

