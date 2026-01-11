विज्ञापन
Ind vs Nz 1st ODI: 'यह बहुत मुश्किल', गिल का कोहली पर बड़ा बयान, कप्तान का अगले मैच की XI को लेकर खुलासा

Shubman Gill on Virat: मैच के बाद गिल ने विराट को लेकर जो कुछ भी कहा, उसके अपने ही मायने हैं. और यह बहुत कुछ कहने, बताने, समझाने को काफी है

New Zealand tour of India, 2026: शुभमन गिल
Shubman Gill after win: प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली ने 93 रन की पारी खेलकर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, तो जीत के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कोहली की तारीफ करते हुए कहा है कि जो वे करते हैं, उसे दोहराना आसान नहीं. भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को 4 विकेट से जीता. टीम इंडिया ने बीसीए स्टेडियम में खेले गए मैच में मेहमान टीम को 300/8 के स्कोर पर रोकने के बाद 1 ओवर शेष रहते 4 विकेट से जीत दर्ज की. रनों का पीछा करते हुए गिल ने धीमी शुरुआत की, लेकिन इसके बाद 71 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली. जीत के बाद कप्तान ने कहा, 'रनों का पीछा करते हुए योगदान देना वाकई बहुत अच्छा लगता है. बतौर खिलाड़ी आपको मौजूदा परिस्थिति की मांग पर ध्यान देना होता है. मैं भी यही करने की कोशिश करता हूं. विराट कोहली सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय रहे, जिन्होंने 91 गेंदों में 9 बाउंड्री के साथ 93 रन जुटाए.

कोहली की तारीफ में गिल ने कहा, 'इस समय कोहली बल्लेबाजी को आसान बना रहे हैं. इन पिचों पर शुरुआत करना मुश्किल होता है. जो कोहली करते हैं, उसे दोहराना आसान नहीं है. उम्मीद है वह इसी तरह रन बनाते रहेंगे.' कप्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी मुकाबलों की प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा, 'टीम में रोटेशन को लेकर बात करें, तो पिछली सीरीज में अर्शदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया था और सिराज उस सीरीज का हिस्सा नहीं थे. आगामी वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए हम सभी को मौके देना चाहते हैं, खासकर जब आगे बहुत ज्यादा वनडे मैच नहीं हैं.'

संक्षिप्त मैच रिपोर्ट

भारत ने रविवार को वडोदरा में मेहमान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले डे-नाइट मुकाबले में मेहमानों को 4 विकेट हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.  एक मुश्किल विकेट पर जीत के लिए 301 रनों का पीछा करते हुए भारत ने सतर्क शुरुआत की थी, लेकिन रोहित शर्मा (19) जल्द ही आउट हो गए, लेकिन यहां से पूर्व कप्तान विराट कोहली (93) और शुभमन गिल (53) ने दूसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी करके मैच का परिणाम लगभग सुनिश्चित कर दिया.  लेकिन जब सबकुछ सही जा रहा था , तब चालीस ओवर के आस-पास भारत ने दस से भी कम रन के भीतर तीन विकेट गंवाए, तो करोड़ों भारतीय फैंस के चेहरे पर तनाव पसर गया. लेकिन इस तनाव को नंबर सात पर खेलने आए हर्षित राणा (29 रन, 23 गेंद, 2 चौके, 1 छक्का) ने हटाने का बहुत उम्दा प्रयास किया. जहां केएल राहुल ने एक छोर पर निहायत ही जरूरी जिम्मेदारी और संयम (नाबाद 29 रन, 21 गेंद, 2 चौके, 1 छक्के) का परिचय दिया, दूसरे छोर पर राणा ने दबाव हटाने का काम किया. इन दोनों ने छठे विकेट के लिए बहुमूल्य 37 रन की साझेदारी की. और इस कोशिश को वॉशिगंटन सुदंर (नाबाद 7 रन) ने केएल राहुल के साथ मिलकर 1 ओवर पहले ही सार्थक कर दिया.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गिल ने कहा कि कोहली बल्लेबाजी को आसान बना रहे हैं और उनकी पारी को दोहराना आसान नहीं है।
भारत ने न्यूजीलैंड को 300/8 पर रोककर 4 विकेट से मैच जीता।
गिल ने 71 गेंदों में 56 रन बनाए जिसमें दो छक्के और तीन चौके शामिल थे।
कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन बनाए और भारतीय टीम के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।
कप्तान ने बताया कि टीम में रोटेशन होगा और सभी खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे।
