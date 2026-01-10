विज्ञापन
विराट कोहली या रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में किसने बनाए हैं दनादन रन? दोनों का देखें रिकॉर्ड

Virat Kohli And Rohit Sharma Record Against New Zealand In ODI Format: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज हो उससे पहले बात करें कीवी टीम के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

विराट कोहली या रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में किसने बनाए हैं दनादन रन? दोनों का देखें रिकॉर्ड
Virat Kohli And Rohit Sharma
  • विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 33 मैचों में 55.23 की औसत से कुल 1657 रन बनाए हैं
  • कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में छह शतक और नौ अर्धशतक लगाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है
  • विराट कोहली की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वोच्च पारी नाबाद 154 रनों की रही है
Virat Kohli And Rohit Sharma Record Against New Zealand In ODI Format: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज कल (11 जनवरी 2026) से हो रहा है. फैंस की निगाहें अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर टिकी हुई हैं. लोगों को उम्मीद है कि बीते कुछ मुकाबलों की तरह ही विराट और रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जमकर रन बनाएंगे. ऐसे में प्रतिष्ठित सीरीज का आगाज हो. उससे पहले बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार हैं-

विराट कोहली (Virat Kohli)

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2010 से खबर लिखे जाने तक कुल 33 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 33 पारियों में 55.23 की औसत से 1657 रन निकले हैं. कोहली के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ छह शतक और नौ अर्धशतक दर्ज है. 154 रनों की खेली गई नाबाद शतकीय पारी उनकी वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई एक मैच में सर्वोच्च पारी है. 'किंग' कोहली के बल्ले से न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फॉर्मेट में अबतक 148 चौके और 24 छक्के आए हैं.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

वहीं बात करें रोहित शर्मा के बारे में तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 से खबर लिखे जाने तक कुल 31 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 29 पारियों में 38.32 की औसत से 1073 रन आए हैं. रोहित के नाम कीवी टीम के खिलाफ दो शतक और छह अर्धशतक दर्ज है. 147 रनों की खेली गई शतकीय पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट के एक मैच में खेली गई उनकी सर्वोच्च पारी है. 'हिटमैन' शर्मा के बल्ले से न्यूजीलैंड के खिलाफ अबतक 47 छक्के और 93 चौके निकले हैं.

