IND vs NZ: रोहित शर्मा को पछाड़कर ODI का नंबर वन बैटर बनेंगे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स ने की भविष्यवाणी

AB de Villiers big Statement on Kohli and Rohit Sharma: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को खेले जाएगा. इस समय वनडे आईसीसी रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर वन रैंक पर मौजूद हैं. तो वहीं, विराट कोहली नंबर 2 बल्लेबाज के तौर पर मौजूद हैं. ऐसे में एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है. डिविलियर्स को भरोसा है कि वनडे सीरीज के बाद रोहित को पछाड़कर विराट कोहली नंबर वन बल्लेबाज बन जाएंगे.

अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए एबी ने कहा, "रोहित इस समय दुनिया के नंबर 1 वनडे बैटर हैं, और मेरा यकीन मानिए, विराट को यह पता होगा. दुनिया के नंबर 1 और 2 बैटर के तौर पर उनके बीच एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है. विराट को नंबर 2 पर रहना पसंद नहीं है. हां, वे टीममेट हैं, और वे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विराट इसके लिए कोशिश करेंगे".

पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान ने बताया कि "भारत जैसी मज़बूत टीम में, खासकर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में, खिलाड़ियों को हमेशा अपने आस-पास के कॉम्पिटिशन के बारे में पता रहता है. यह वैसा ही है जैसे 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड कहीं टूर पर गया हो. जो बल्लेबाज़ नहीं खेल रहा होता, उसे पता होता है कि उसका मुख्य कॉम्पिटिटर कौन है और ज़्यादा गेम टाइम पाने के लिए उसे किसकी जगह लेनी है. आप इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपको इसके बारे में पता होता है, और आप उसी के लिए मेहनत करते हैं."

बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को तीन वनडे मैच खेलने हैं. इस सीरीज में दोनों बल्लेबाज अपने जबरदस्त फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे. दरअसल, पिछले सीरीज में कोहली ने 302 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब जीता था. दूसरी ओर रोहित भी शानदार फॉर्म हैं. रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार शतकीय पारी भी खेली थी. ऐसे में दोनों के बीच इस सीरीज के बाद नंबर वन वनडे बल्लेबाज कौन होगा. इसको लेकर दोनों के बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन है.