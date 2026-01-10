विज्ञापन
विराट कोहली से ऑटोग्राफ लेने पहुंचा ‘लिटिल चीकू’, नन्हे फैन को देख यकीन नहीं कर पाए किंग कोहली

Virat Kohli smiled after seeing his childhood look-alike kid: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार से तीन मैचों की वनडे और फिर पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. बता दें कि सीरीज का ओपनिंग मैच वडोदरा में खेला जाना है.

विराट कोहली से ऑटोग्राफ लेने पहुंचा ‘लिटिल चीकू’, नन्हे फैन को देख यकीन नहीं कर पाए किंग कोहली
Virat Kohli childhood look-alike kid viral
  • कोहली और रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले अभ्यास सत्र में शानदार फॉर्म में नजर आए
  • सीरीज का पहला वनडे मैच वडोदरा में होगा, जहां फैंस ने विराट कोहली को अभ्यास करते हुए देखा और ऑटोग्राफ भी लिए
  • एक नन्हे फैन की शक्ल देखकर विराट ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई
Virat Kohli : दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले शुक्रवार को यहां हुए अभ्यास सत्र में शानदार लय में नजर आए. भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार से तीन मैचों की वनडे और फिर पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. बता दें कि सीरीज का ओपनिंग मैच वडोदरा में खेला जाना है. इस मैच से पहले फैन्स के बीच विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है. फैन्स अभ्यास सत्र के दौरान  विराट और रोहित को बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए देखने के लिए स्डेडियम में पहुंचे थे. यही नहीं कोहली ने कुछ फैन्स को ऑटोग्राफ भी दिया.

इसी दौरान एक कोहली ने एक नन्हें फैन को भी ऑटोग्राफ दिया लेकिन नन्हे फैन की सूरत देखकर किंग कोहली भी हैरान रह गए. दरअसल, हुआ ये कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक छोटा सा फैन विराट कोहली से ऑटोग्राफ लेने पहुंचा लेकिन जैसे ही कोहली की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो विराट कोहली मुस्कुराने लगे. दरअसल, जिस बच्चे को देखकर कोहली मुस्कुरा रहे थे वह बच्चा देखने में बिल्कुल कोहली की तरह ही था जैसे किंग बचपन में हुआ करते थे. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है. फैन्स को भी यह तस्वीर बेहद पसंद आ रही है. 

भारतीय टीम ने जमकर किया अभ्यास

भारत के मध्यक्रम के अहम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज इस तीन घंटे लंबे अभ्यास सत्र का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वे बृहस्पतिवार को विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी-अपनी राज्य टीमों के लिए खेल रहे थे. यह तीनों खिलाड़ी शुक्रवार देर शाम टीम से जुड़ेंगे. 

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और नेट सत्र में सहजता से बल्लेबाजी की. गिल दिसंबर के अंत में पैर की उंगली में चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली दो टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए थे. 

Virat Kohli, India Vs New Zealand 2026, Cricket
