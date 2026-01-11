Ind vs Nz 1st ODI: वडोदरा में दिखा मियां मैजिक, अब किसी के साये में गेंदबाज़ी नहीं करते सिराज

टीम इंडिया 2027 वर्ल्ड कप के ख़िताब की तैयारी में जुटी है. टीम इंडिया की गेंदबाज़ी सेटल हो रही है. पिछले वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी (7 मैच, 24 विकेट) 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे ये लगभग तय हो चुका है. जीनियस जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कितना खेल पाते हैं इसका जवाब वक्त के सिवा किसी के पास नहीं. ऐसे में सारी जिम्मेदारी सीनियर का दर्जा पा चुके मोहम्मद सिराज पर आ गई. और मौका मिलने पर वह दिखा रहे हैं कि वह जूनियर बॉलरों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं.

फ़्रंटलाइन पेसर के रूप में स्थापित हो रहे सिराज

टीम इंडिया की पेस बैटरी में मो.सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे धुरंधर शामिल हैं. ऐसे में हैदराबाद के मियां मो. सिराज की ज़िम्मेदारी बेहद बढ़ गई है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से डेढ़ महीने बाद सिराज ने मैदान पर फ़्रेश होकर गेंदबाज़ी की और असरदार भी दिखे. न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वडोदरा में मो. सिराज ने ख़तरनाक विल यंग का विकेट लेकर उन्हें और ख़तरनाक बनने से रोक दिया. फिर 44वें ओवर में ज़ैक फॉक्स का विकेट लेकर उन्हें रनों की रफ़्तार नहीं बढ़ाने दी. 10 ओवर में सिराज ने 40 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर लिए. वडोदरा वनडे में तीनों ही पेसर्स मो. सिराज (2/40), प्रसिद्ध कृष्णा (2/60) और हर्षित राणा (2/65) ने 2-2 विकेट अपने नाम किये.

इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से बदल गई छवि

मो. सिराज ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में बिना थके हुए 5 टेस्ट की 9 पारियों में सबसे ज़्यादा 185.3 ओवर गेंदबाज़ी की. यही नहीं उन्होंने सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 23 विकेट भी लिए. भारत उस मुश्किल और बेहद रोमांचक सीरीज़ को ड्रॉ करने में कामयाब रहा तो उसकी बड़ी वजह सिराज की गेंदबाज़ी और गेंदबाज़ों की यूनिट को मिलकर रखते हुए उनकी टीम भावना रही. इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में कई बार जसप्रीत बुमराह की कमी को महसूस नहीं होने दिया. प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और मो. सिराज की तिकड़ी ने इंग्लैंड में कमाल किया और अब सिराज वनडे में फिर से कमाल करना शुरू कर चुके हैं. सिराज अब एक गेंदबाज़ी यूनिट बनाकर गेंदबाज़ी करने का काम बखूबी करते हैं.