IND vs ENG: विराट कोहली की जगह किस बल्लेबाज से करानी चाहिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी, हेड कोच गंभीर को मिली सलाह

Who will be Virat Kohli's No. 4 Replacement in Test Gautam Gambhir Advised : विराट कोहली (Virat Kohli) के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि टेस्ट में नंबर 4 की जगह कौन बल्लेबाज लेगा. इसको लेकर पूर्व दिग्गज अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. वहीं, अब टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ (Sanjay Bangar) से सलाह मिली है. संजय बांगड़ ने उस बल्लेबाज का नाम सुझाया है जिसे कोहली की जगह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलना चाहिए. यह बल्लेबाज शुभमन गिल और केएल राहुल नहीं है. ESPNcricinfo पर बात करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व बल्लेबाजी कोच ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है.

संजय बांगड़ ने कहा, "मैं नंबर 4 पर करुण नायर के बारे में सोच रहा हं. अगर घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने और इसे बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करने की बात करें, तो उन्होंने टेस्ट में अपनी जगह वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश की है. मेरे हिसाब से उसे मौका जरूर मिलना चाहिए."

बता दें कि करुण नायर ने 2024/25 सत्र में घरेलू क्रिकेट में फिर से वापसी की है. करुण की विदर्भ टीम विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची और रणजी ट्रॉफी जीती, करुण ने घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से धमाका और शानदार फॉर्म जारी रखकर फैन्स का दिल जीता .करुण, जो टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल में भी अपनी बल्लेबाजी से यह उम्मीद जगाई है कि उनका चयन टेस्ट टीम में हो.

करुण नायर के अलावा संजय बांगड़ ने बंगाल के अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर भी बात की है और कहा है कि ईश्वरन भी टेस्ट टीम में आने के हकदार हैं. संजय बांगड़ ने कहा, "अभिमन्यु ईश्वरन का क्या होगा? उन्होंने बहुत रन बनाए हैं..मुझे विश्वास है कि वह टेस्ट टीम में जगह बना लेंगे बता दें कि ईश्वरन इंडिया ए मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में असफल रहे थे हालांकि, उन्हें एक और मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभ्यास मैचों के लिए इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया है.