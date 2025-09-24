विज्ञापन
Ind vs Ban: 'यह बहुत ही हैरान करने वाला', सैमसन डगआउट में ही बैठे रह गए, बुरी तरह भड़के फैंस

India vs Bangladesh, Super Fours: वास्तव में संंजू को बैटिंग के लिए न भेजना किसी की भी समझ में नहीं आया, देखने की बात होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सफाई दी जाती है

Ind vs Ban: 'यह बहुत ही हैरान करने वाला', सैमसन डगआउट में ही बैठे रह गए, बुरी तरह भड़के फैंस
Asia Cup 2025: सैमसन को लेकर बैटिंग ऑर्डर का फैसला हैरान करने वाला रहा
  • एशिया कप में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले दस ओवर में लगभग सौ रन बनाए और आखिरी दस ओवर में चौहत्तर रन जोड़े
  • सैमसन को टीम में विभिन्न नंबरों पर बल्लेबाजी करते देखा गया है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ वह आठवें नंबर पर थे
  • सैमसन ने एशिया कप में ओमान के खिलाफ छप्पन और पाकिस्तान के खिलाफ तेरह रन बनाए थे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ पहले 10 ओवर में भारत में तकरीबन100 रन बनाए और आखिरी 10 ओवर में 74 रन. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहे हैं कई फैंस और पत्रकार सैमसन को लेकर लिए गए इस फैसले से नाराज दिखे. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कई जानकार सैमसन को इस टीम के ओपनर की तरह भी देख रहे थे. अब सैमसन पहले नंबर से लेकर आठवें नंबर तक बल्लेबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं. बांग्लादेश के खिलाफ तो अक्षर पटेल के बाद उन्हें आठवें नंबर पर आना था. सैमसन ने एशिया कप में अब तक ओमान के खिलाफ 56 और पाकिस्तान के खिलाफ 13 रनों की पारियां खेलीं. संजू सैमसन के एक फैन ने गौतम गंभीर के 2020 के ट्वीट को सबके सामने लाया है जिसमें गंभीर ने लिखा था कि वह सबसे बेहतर विकेटकीपर-ओपनर हैं.

इसी तरह एक फैन ने तो सीधे टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को आड़े हाथों लेते हुए ट्रोल किया है.

एक क्रिकेट फैन अंकुर कश्यप ने उनकी KCL की पारियों और उनकी काबिलियत की याद दिलाई है लिखा है कि उन्हें बैटिंग नहीं मिलना परेशान करने वाला फैसला है.

फैंस सवाल कर रहे हैं कि आखिर संजू को नंबर-8 पर रोककर क्या हासिल हुआ.

