Ind vs Ban: 'यह बहुत ही हैरान करने वाला', सैमसन डगआउट में ही बैठे रह गए, बुरी तरह भड़के फैंस

- एशिया कप में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले दस ओवर में लगभग सौ रन बनाए और आखिरी दस ओवर में चौहत्तर रन जोड़े
- सैमसन को टीम में विभिन्न नंबरों पर बल्लेबाजी करते देखा गया है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ वह आठवें नंबर पर थे
- सैमसन ने एशिया कप में ओमान के खिलाफ छप्पन और पाकिस्तान के खिलाफ तेरह रन बनाए थे
एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ पहले 10 ओवर में भारत में तकरीबन100 रन बनाए और आखिरी 10 ओवर में 74 रन. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहे हैं कई फैंस और पत्रकार सैमसन को लेकर लिए गए इस फैसले से नाराज दिखे. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कई जानकार सैमसन को इस टीम के ओपनर की तरह भी देख रहे थे. अब सैमसन पहले नंबर से लेकर आठवें नंबर तक बल्लेबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं. बांग्लादेश के खिलाफ तो अक्षर पटेल के बाद उन्हें आठवें नंबर पर आना था. सैमसन ने एशिया कप में अब तक ओमान के खिलाफ 56 और पाकिस्तान के खिलाफ 13 रनों की पारियां खेलीं. संजू सैमसन के एक फैन ने गौतम गंभीर के 2020 के ट्वीट को सबके सामने लाया है जिसमें गंभीर ने लिखा था कि वह सबसे बेहतर विकेटकीपर-ओपनर हैं.
Sanju Samson is not just the best wicketkeeper batsmen in India but the best young batsman in India!— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 22, 2020
Anyone up for debate?
इसी तरह एक फैन ने तो सीधे टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को आड़े हाथों लेते हुए ट्रोल किया है.
🚨 Sanju Samson is the only Indian batter to have batted at every position from 1 to 8. 🇮🇳— Anurag™ (@Samsoncentral) September 24, 2025
Never given a fixed spot, constantly shuffled around even after becoming the first Indian to score 3 T20I hundreds in a calendar year.
The most unfairly ridiculed player of his generation pic.twitter.com/RfOvhClcnT
एक क्रिकेट फैन अंकुर कश्यप ने उनकी KCL की पारियों और उनकी काबिलियत की याद दिलाई है लिखा है कि उन्हें बैटिंग नहीं मिलना परेशान करने वाला फैसला है.
Gautam Gambhir's decision to not send him for batting Sanju Samson in match against Bangladesh is baffling.— Ankur Kashyap (@ankurs000) September 24, 2025
Despite Samson's explosive form (368 runs, 186.80 SR in KCL) and proven T20I record (3 centuries in 2024), Gambhir overlooked him for a crucial chase, favoring others… pic.twitter.com/Lyhg0LV2Zu
फैंस सवाल कर रहे हैं कि आखिर संजू को नंबर-8 पर रोककर क्या हासिल हुआ.
Sanju Samson at number 8 is a surprise! He's a destructive batter and deserves a higher position to showcase his full potential. Shouldn't be wasted so low, he can anchor or finish! 🏏#AsiaCup2025 #INDvsBAN pic.twitter.com/YGOAvqMGAG— Arshit Yadav (@imArshit) September 24, 2025
