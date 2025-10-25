IND vs AUS: सफेद गेंद के बादशाह बने विराट कोहली, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा के नाबाद शतक और विराट कोहली की नाबाद अर्द्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने सिडनी में हुए सीरीज के तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया. भारत को पर्थ और एडिलेड में हार मिली थी, ऐसे में सिडनी वनडे जीतकर उसने लाज बचाई और सीरीज 1-2 पर खत्म हुई. वहीं इस मुकाबले में विराट कोहली ने जैसे ही 65 रनों का आंकड़ा पार किया. वैसे ही वह लिमिटेड ओवर क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. किंग कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है.

लिमिटेड ओवर क्रिकेट में सर्वाधिक रन (वनडे + टी20 अंतरराष्ट्रीय)

18437 विराट कोहली*

18436 सचिन तेंदुलकर

15616 कुमार संगकारा

15589 रोहित शर्मा*

14143 महेला जयवर्धने

14105 रिकी पोंटिंग