विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में आए सुनील शेट्टी, लिखा- दो मैच और अचानक....

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपनी फिल्मों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में भी एक्टर को हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए देखा गया है. अब उन्होंने उन ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो कल तक विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर सवाल उठा रहे थे. आज तीसरे वनडे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी और विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने एक बार फिर भारतीयों का दिल जीत लिया है. इसी खुशी को जाहिर करते हुए सुनील शेट्टी ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है और एक्स पर ट्वीट कर लिखा, "यह अजीब है कि हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं... रिकॉर्ड, लड़ाई, गर्व, आंसू, बलिदान. दो मैच और अचानक हर कोई उनके लिए आलोचक बन गया, लेकिन उन्होंने शोर सुना, कुछ कहा नहीं बल्कि अपने बल्ले को बोलने दिया…क्योंकि वो द लेजेंड रोहित और विराट हैं.

फैंस भी सुनील शेट्टी के पोस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने सपोर्ट कर लिखा, "रोहित और विराट ने भारतीय टीम को हर मुश्किल हालात में संभाला है..और यही क्रिकेट है..कभी कम है तो कभी ज्यादा लेकिन आज के 200 रन की साझेदारी कमाल थी." जबकि एक दूसरे यूजर ने लिखा, " लगता है कि अन्ना पूरी क्रिकेट के ही ससुर जी बन चुके हैं, तभी तो सभी का साथ दे रहे हैं."

Because legends like Rohit & Virat… pic.twitter.com/UZDws9BOzC — Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 25, 2025

आज के मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साथ में मिलकर पूरे मैच को संभाला. रोहित शर्मा ने 121 और विराट ने 74 रन बनाकर मैच में जीत हासिल की. टीम इंडिया ने 38.3 ओवर में 1 विकेट गवाकर 237 का टारगेट पूरा किया. इस मैच में रोहित ने अपने करियर की 33वीं सेंचुरी पूरी की है और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं टीम ऑस्ट्रेलिया 46.4 ओवर में 236 रन बनाकर ही ऑलआउट हो गई.

बता दें कि शुक्रवार को हुए मैच में विराट और रोहित दोनों का खराब प्रदर्शन देखा गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों खिलाड़ियों की आलोचना होने लगी और ट्रोलर्स खिलाड़ियों को संन्यास लेने की सलाह देते दिखे थे. इसी का जवाब सुनील शेट्टी ने ट्रोल करने वालों को दिया है और टीम इंडिया के दो दिग्गज खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है.