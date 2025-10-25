विज्ञापन
विशेष लिंक

पता नहीं वापस आएंगे या नहीं... ऑस्ट्रेलिया में क्या आखिरी वनडे खेल गए हिटमैन रोहित शर्मा?

Rohit Sharma Big Statement: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौतीपूर्ण वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद शनिवार को कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि वो बतौर क्रिकेटर कंगारुओं की सरजमीं पर खेलने आएंगे या नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
पता नहीं वापस आएंगे या नहीं... ऑस्ट्रेलिया में क्या आखिरी वनडे खेल गए हिटमैन रोहित शर्मा?
Rohit Sharma: सिडनी वनडे के बाद रोहित ने संकेत दिया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे खेल लिया है

Rohit Sharma Big Statement: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौतीपूर्ण वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद शनिवार को कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि वो बतौर क्रिकेटर कंगारुओं की सरजमीं पर खेलने आएंगे या नहीं. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद अब रोहित और कोहली केवल एक अंतरराष्ट्रीय प्रारूप (वनडे) में खेल रहे हैं और हाल के दिनों में उनके करियर को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. इस सीरीज की शुरुआत से ही माना जा रहा था कि कोहली और रोहित की यह ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे सीरीज है और इसको लेकर ही सभी शो हॉउसफुल रहे. 

पर्थ और एडिलेड वनडे गंवा चुकी भारतीय टीम को सिडनी वनडे में व्हाइट वॉश से बचने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी और इस मौके पर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. एडिलेड में अर्द्धशतकीय पारी खेलने वाले रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में शुभमन गिल के साथ मिलकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई और फिर उन्होंने कोहली के साथ मिलकर 168 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंद दिया. 

रोहित को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. सिडनी में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां शतक लगाने वाले बल्लेबाज ने मैच के बाद  प्रसारकों से कहा,"मुझे यहां आना हमेशा पसंद रहा है और इस स्थान पर क्रिकेट खेलने का आनंद लिया है. 2008 की अच्छी यादें ताजा हो गईं. यह मजेदार था, पता नहीं हम (क्रिकेटर के रूप में) वापस आएंगे या नहीं, लेकिन मैंने हर चीज का आनंद लिया है." "पिछले 15 सालों में क्या हुआ, इसके बारे में भूल जाओ, मुझे हमेशा यहां खेलना पसंद है, मुझे लगता है कि विराट के लिए भी ऐसा ही होगा. धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया."

रोहित ने शानदार नाबाद 121 रन बनाए जबकि कोहली ने भारत की जीत में नाबाद 74 रनों का योगदान दिया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा,"हमने पर्थ में नए सिरे से शुरुआत की. मैं चीजों को इसी तरह देखता हूं."

रोहित ने अपने करियर के इस चरण में अनुभव और मार्गदर्शन के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा,"आप ऑस्ट्रेलिया में कठिन पिचों और बेहतरीन गेंदबाजों का सामना करते हैं. यहां खेलना कभी आसान नहीं होता. हम सीरीज नहीं जीत सके लेकिन इसमें कई सकारात्मक बातें हैं. यह एक युवा टीम है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा." उन्होंने कहा,"जब मैं टीम में आया था, तो सीनियर खिलाड़ियों ने हमारी बहुत मदद की थी. अब हमारा काम भी यही है. हमें उनका मार्गदर्शन करना होगा, खेल की योजनाएं बनानी होंगी और बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा."

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने सफेद गेंद क्रिकेट के बेताज बादशाह, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ मचाई सनसनी

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: रोहित शर्मा-विराट कोहली ने लगा दी रिकॉर्डों की झड़ी- कोई RO-KO ना दीवानों को!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohit Gurunath Sharma, Virat Kohli, India, Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now