Ind vs Aus 2nd ODI: 'अब पछताए होत क्या...', क्या गिल इस ब्लडंर का अफसोस करेंगे? सोशल मीडिया पर जबर्दस्त गुस्सा

Australia beats India: एडिलेड में शुक्रवार को दूसरा वनडे 2 विकेट से गंवाने के साथ ही कंगारुओं के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज में रिकॉर्ड और खराब हो गया. अगर साल 2016 से लेकर अभी तक दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज की बात करें, तो पिछले एक दशक में भारत चार सीरीज जीता है, पांच हारा है. इस बार बड़ी बढ़त बनाने का मौका था, लेकिन दूसरे वनडे में हारकर सीरीज गंवाने के साथ ही अब टीम शुभमन गिल पर 3-0 से सफाए का खतरा मंडरा रहा है. और पंडितों की मानें, तो अगर टीम इंडिया फिलहाल इस मुकाम पर खड़ी है, तो इसकी वजह भारती प्रबंधन की वह ब्लंडर (बड़ी चूक) है, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है, तो पूर्व दिग्गज और समीक्षकों के बीच बहुत ही ज्यादा गुस्सा है. इन सभी का मानना है कि अगर कुलदीप यादव इलेवन का हिस्सा होते, तो भारत का ऐसा हाल शुरुआती वनडे मैचों में नहीं ही होता. आप खुद सोशल मीडिया के कमेंट देखिए कि कितनी ज्यादा नाराजगी है. भारतीय पारी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि प्रशंसकों ने कुलदीप को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे
अब यह प्रबंधन की कौन सी रणनीति है, यह तो हेड कोच ही बेहतर बता पाएंगे. पर आम फैन को बहुत ही अच्छी तरह समझ आ रहा है
एडम जंपा प्लेयर ऑफ द मैच बने...चार विकेट लेकर..कलाई के स्पिनर...समझ रहे हैं न आप..साफ-साफ बोल तो रहा है यह फैन
जंपा पहला मैच नहीं खेले थे. आप देखिए कि ऑस्ट्रेलियाई प्रबंधन ने एडिलेड में जंपा को चुना. और अगर चुना, तो यह बताता है कि कंगारू गंभीर की रणनीति से कितने आगे हैं
बस हर ओर यही सवाल है. लेकिन जवाब कौन देगा?
