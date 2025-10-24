IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया से हार के बावजूद बोले फैंस-रोहित हमेशा हिट रहेगा, उसके बिना क्रिकेट ही क्या

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की शुरुआत से पहले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली पर फैंस की नजरें थीं. पर्थ में दोनों ने करीब सात महीने बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था. हालांकि, दोनों की वापसी निराशाजनक रही थी. ऐसे में दोनों पर एडिलेड में प्रदर्शन का दबाव था. पहले वनडे में खता खोलने से चूके किंग कोहली, का हाल दूसरे वनडे में वैसा ही रहा. कोहली एक बार फिर 0 पर पवेलिन लौटे और यह उनके करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि कोहली लगातार दो वनडे में 0 पर पवेलियन लौटे. लेकिन रोहित शर्मा ने फैंस को निराश नहीं किया. रोहित ने अय्यर के साथ मिलकर मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को बाहर निकाला. हालांकि, अंत में टीम इंडिया 2 विकेट से मैच हार गई, लेकिन रोहित की पारी ने फैंस का दिल जरूर जीत लिया.

एडिलेड वनडे के बाद एक फैन ने कहा,"रोहित के बिना क्रिकेट पहले जैसा नहीं होगा. उन्होंने आज के मैच में बहुत अच्छा खेला. जो स्कोर हमने किया, वो पूरी टीम का प्रयास था. रोहित ने उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया. रोहित मैच को काफी आगे तक खींचकर लेकर गए." इस महिला फैन ने आगे कहा कि रोहित उनके हमेशा पसंदीदा खिलाड़ी थे हैं और रहेंगे.

VIDEO | Adelaide: Fans react after Australia defeated India by 2 wickets in the second ODI, clinching an unassailable 2-0 lead in the three-match series.



One of the fans said, "Cricket won't be the same without Rohit. He played extremely well today, Rohit will always be my… pic.twitter.com/DxbXwGyMDV — Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2025

वहीं एक अन्य फैन ने रोहित को लेकर कहा कि उन्होंने आज बहुत ही अच्छा प्रयास किया. उन्होंने स्कोरबोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया. क्रिकेट उनके बिना वैसा नहीं रहेगा.

जबकि एक अन्य फैन ने कहा कि वो टीम इंडिया के प्रदर्शन के काफी खुश नहीं हैं. साथ ही उन्होंने टीम सेलेक्शन पर भी सवाल उठाए. इस दौरान उन्होंने रोहित के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा खेला. साथ ही उन्होंने गिल की कप्तानी भी पर सवाल उठाए.

ये फैन ही नहीं बल्कि पूरा सोशल मीडिया रोहित शर्मा की इस पारी के बाद झूम उठा.

🚨 FIGHTBACK IN ADELAIDE! 🇮🇳🔥



After early dismissals of Shubman Gill and Virat Kohli, Rohit Sharma and Shreyas Iyer stood tall under pressure in the 2nd ODI against Australia.



The pair stitched a brilliant 113-run stand for the 3rd wicket, with both scoring solid… pic.twitter.com/7KDYfQM09M — Eshani Verma (@eshaniverma809) October 23, 2025

Sunil Gavaskar 🎙️ on Fox Cricket:



"Rohit Sharma should be the first guy who deserves to play the 2027 World Cup. At the moment, he's performing better than anyone else in Indian cricket." 👏



Rohit continues to prove why he's India's premier batsman and a vital asset for the… pic.twitter.com/e0Fnn4qMNk — Reporrt (@reporrtofficial) October 23, 2025



ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा ने शानदार वापसी की है. इस सलामी बल्लेबाज ने एडिलेड में अर्धशतकीय पारी खेली. यह उनके वनडे करियर की 59वीं फिफ्टी रही. रोहित ने 74 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. रोहित शर्मा लंबे वक्त बाद भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं. इस सीरीज से पहले रोहित 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में 76 रन की पारी खेली थी.

इस पारी के साथ रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट की 236 पारियों में 9,146 रन बनाए थे. रोहित बतौर सलामी बल्लेबाज 186 वनडे पारियों में 9,219 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में जारी मुकाबले में यह पारी उस वक्त खेली, जब भारतीय टीम संकट में थी.

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. 6.1 ओवर में भारत को कप्तान शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा. गिल 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 1 चौका शामिल रहा.

इसके बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे. चार गेंद बाद ही टीम को कोहली के रूप में एक और बड़ा झटका लग गया. कोहली महज चार बॉल खेलकर आउट हुए. वह खाता तक नहीं खोल सके. इस सीरीज में कोहली दूसरी बार 'शून्य' पर आउट हुए.

रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़ते हुए मैच में भारत की वापसी कराई. रोहित 97 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 73 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, अंत में रोहित की यह पारी बेकार गई क्योंकि भारत से मिले 265 के लक्ष्य को 46.2 ओवर में 2 विकेट रहते ही हासिल किया.

