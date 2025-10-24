विज्ञापन
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया से हार के बावजूद बोले फैंस-रोहित हमेशा हिट रहेगा, उसके बिना क्रिकेट ही क्या

Fans Reaction on Rohit Sharma: रोहित ने अय्यर के साथ मिलकर मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को बाहर निकाला. हालांकि, अंत में टीम इंडिया 2 विकेट से मैच हार गई, लेकिन रोहित की पारी ने फैंस का दिल जरूर जीत लिया.

  • एडिलेड में दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट होकर असफल रहे.
  • रोहित शर्मा ने एडिलेड वनडे में 73 रन बनाकर अर्धशतकीय पारी खेली और टीम इंडिया की वापसी में अहम भूमिका निभाई.
  • रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का सलामी बल्लेबाज के रूप में वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की शुरुआत से पहले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली पर फैंस की नजरें थीं. पर्थ में दोनों ने करीब सात महीने बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था. हालांकि, दोनों की वापसी निराशाजनक रही थी. ऐसे में दोनों पर एडिलेड में प्रदर्शन का दबाव था. पहले वनडे में खता खोलने से चूके किंग कोहली, का हाल दूसरे वनडे में वैसा ही रहा. कोहली एक बार फिर 0 पर पवेलिन लौटे और यह उनके करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि कोहली लगातार दो वनडे में 0 पर पवेलियन लौटे. लेकिन रोहित शर्मा ने फैंस को निराश नहीं किया. रोहित ने अय्यर के साथ मिलकर मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को बाहर निकाला. हालांकि, अंत में टीम इंडिया 2 विकेट से मैच हार गई, लेकिन रोहित की पारी ने फैंस का दिल जरूर जीत लिया.

एडिलेड वनडे के बाद एक फैन ने कहा,"रोहित के बिना क्रिकेट पहले जैसा नहीं होगा. उन्होंने आज के मैच में बहुत अच्छा खेला. जो स्कोर हमने किया, वो पूरी टीम का प्रयास था. रोहित ने उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया. रोहित मैच को काफी आगे तक खींचकर लेकर गए." इस महिला फैन ने आगे कहा कि रोहित उनके हमेशा पसंदीदा खिलाड़ी थे हैं और रहेंगे.

वहीं एक अन्य फैन ने रोहित को लेकर कहा कि उन्होंने आज बहुत ही अच्छा प्रयास किया. उन्होंने स्कोरबोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया. क्रिकेट उनके बिना वैसा नहीं रहेगा.

जबकि एक अन्य फैन ने कहा कि वो टीम इंडिया के प्रदर्शन के काफी खुश नहीं हैं. साथ ही उन्होंने टीम सेलेक्शन पर भी सवाल उठाए. इस दौरान उन्होंने रोहित के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा खेला. साथ ही उन्होंने गिल की कप्तानी भी पर सवाल उठाए.

ये फैन ही नहीं बल्कि पूरा सोशल मीडिया रोहित शर्मा की इस पारी के बाद झूम उठा. 


ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा ने शानदार वापसी की है. इस सलामी बल्लेबाज ने एडिलेड में अर्धशतकीय पारी खेली. यह उनके वनडे करियर की 59वीं फिफ्टी रही. रोहित ने 74 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. रोहित शर्मा लंबे वक्त बाद भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं. इस सीरीज से पहले रोहित 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में 76 रन की पारी खेली थी.

इस पारी के साथ रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट की 236 पारियों में 9,146 रन बनाए थे. रोहित बतौर सलामी बल्लेबाज 186 वनडे पारियों में 9,219 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में जारी मुकाबले में यह पारी उस वक्त खेली, जब भारतीय टीम संकट में थी.

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही. 6.1 ओवर में भारत को कप्तान शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा. गिल 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 1 चौका शामिल रहा.

इसके बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे. चार गेंद बाद ही टीम को कोहली के रूप में एक और बड़ा झटका लग गया. कोहली महज चार बॉल खेलकर आउट हुए. वह खाता तक नहीं खोल सके. इस सीरीज में कोहली दूसरी बार 'शून्य' पर आउट हुए.

रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़ते हुए मैच में भारत की वापसी कराई. रोहित 97 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 73 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, अंत में रोहित की यह पारी बेकार गई क्योंकि भारत से मिले 265 के लक्ष्य को 46.2 ओवर में 2 विकेट रहते ही हासिल किया.

Rohit Gurunath Sharma, Virat Kohli, Cricket, India
