तान्या मित्तल का हर एक झूठ निकला सच? वीडियो शेयर कर दिखाई घर के हर कोने की झलक

'बिग बॉस 19' के टॉप-4 फाइनलिस्ट्स तान्या मित्तल ने अपनी जगह बनाई. वह शो में शुरूआत से ही अपनी कहानियों और दावों के चलते चर्चा में रही. शो में उन्होंने कई दावे किए, जिसमें उन्होंने महाकुंभ में बॉडीगार्ड द्वारा लोगों को बचाने की बात कही तो वहीं घर में लिफ्ट रखने का दावा किया. लेकिन अब बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद वह अपने झूठे दावों का सच दुनिया के सामने ला रही है. इतना ही नहीं अपने किचन में लिफ्ट वाले वीडियो को दर्शकों के साथ शेयर कर रही हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस कह रहे हैं कि बिग बॉस 19 में जो कुछ भी तान्या मित्तल ने कहा, वो सब सच था.

इंस्टाग्राम पर अपने एक इंटरव्यू का वीडियो तान्या मित्तल ने शेयर किया, जिसमें वह अपने कमरे से लेकर घर के हर एक कोने की झलक दिखाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में उनके घर के किचन में लगी लिफ्ट से भी एक्ट्रेस तान्या मित्तल ने पर्दा उठाया है, जो वायरल हो रहा है. वहीं फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तान्या मित्तल ने सच कहा था.

तान्या के परिवार की बात करें तो उनके पिता, रवि मित्तल, नोएडा में रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी मां, सुनीता मित्तल, एक होममेकर हैं। भाई, अमृतेश मित्तल, पिता के बिजनेस में उनका साथ देते हैं. परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य उनके 88 वर्षीय दादा, राजेंद्र प्रसाद, हैं. गौरतलब है कि 'बिग बॉस 19' में तान्या मित्तल ने शुरुआत से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्हें अक्सर 'फेक गर्ल' का टैग दिया गया.