World Cup 2025 Points Table: भारत की कुर्सी डगमगाई, इंग्लैंड पहुंची पहले पायदान पर, जानें टॉप 4 की स्थिति

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's World Cup 2025) का आठवां मुकाबला सात अक्टूबर को बांग्लादेश और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच गुवाहाटी में खेला गया. जहां इंग्लिश महिला टीम 23 गेंद शेष रहते चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. पिछले मुकाबले में मिली इस जीत के साथ ही इंग्लिश महिला टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. इंग्लैंड ने जारी टूर्नामेंट में खबर लिखे जाने तक दो मैच खेले हैं. इस बीच उन्हें दोनों मुकाबलों में जीत मिली है. जिसके साथ ही वो चार अंकों (+1.757) के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं.

दूसरे पायदान पर स्थित है भारतीय महिला टीम

जारी टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने भी खबर लिखे जाने तक दो मैच खेले हैं. इस दौरान उन्हें भी अपने दोनों मुकाबलों में जीत मिली है. मगर नेट रन रेट के मामले में पीछे होने की वजह से वह दूसरे पायदान पर काबिज है. भारतीय टीम के खाते में चार अंक (+1.515) हैं.

टॉप-4 में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीम भी काबिज

शुरुआती आठ मुकाबले बीत जाने के बाद टॉप-4 में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की महिला टीम भी काबिज है. टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने दो मैच खेले हैं. इस दौरान एक मैच में उन्हें जीत मिली है, जबकि दूसरा मैच उनका ड्रॉ रहा था. जिसकी वजह से वह तीन अंकों (+1.780) के साथ तीसरे स्थान अपर स्थित हैं.

वहीं बात करें बांग्लादेश महिला टीम की तो उन्होंने भी खबर लिखे जाने तक दो मैच खेले हैं. इस दौरान उन्हें एक मैच में जीत, जबकि दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. यही वजह है कि वह दो अंकों (+0.573) के साथ चौथे पायदान पर काबिज है.

टॉप-4 में एंट्री करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं ये चार टीमें

टॉप-4 से फिलहाल जो टीमें बाहर चल रही हैं. उसमें दक्षिण अफ्रीका (दो अंक), श्रीलंका (एक अंक), न्यूजीलैंड (शून्य अंक) और पाकिस्तान (शून्य अंक) की महिला टीम का नाम शामिल है. ये टीमें टॉप-4 में एंट्री करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं.

यह भी पढ़ें- IND U19 vs AUS U19: इंडिया को मिली 36 रनों की बढ़त, मकाय में भी झंडा होगा बुलंद, बस करना होगा यह काम



