IND U19 vs AUS U19: इंडिया को मिली 36 रनों की बढ़त, मकाय में भी झंडा होगा बुलंद, बस करना होगा यह काम

India Under-19 vs Australia Under-19: भारत की अंडर-19 टीम मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज जारी है. जारी सीरीज का दूसरा मुकाबला सात अक्टूबर से मकाय में खेला जा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम के 135 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 171 रन बनाए हैं. जिसके आधार पर ब्लू टीम को पहली पारी के आधार पर 36 रनों की बढ़त मिली है. दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों का जलवा रहा तो यह मुकाबला भी उनके पास अपने नाम करने का सुनहरा मौका है.

नौवें क्रम के बल्लेबाज दीपेश देवेंद्रन रहे सर्वोच्च स्कोरर

टीम इंडिया की तरफ से पहली पारी में नौवें क्रम के बल्लेबाज दीपेश देवेंद्रन सर्वोच्च स्कोरर रहे. टीम के लिए उन्होंने कुल 38 गेंदों का सामना किया. इस बीच 73.68 की स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से दो चौके और दो छक्के देखने को मिले.

देवेंद्रन के अलावा खिलान पटेल ने 60 गेंद में 26, जबकि वेदांत त्रिवेदी ने 44 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज विपक्षी टीम के गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

केसी बार्टन ने चटकाए चार विकेट

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में सबसे सफल गेंदबाज केसी बार्टन रहे. जिन्होंने 14 ओवरों में 57 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. उनके अलावा चार्ल्स लैचमुंड, विल बायरोम और जूलियन ऑस्बॉर्न ने क्रमशः दो-दो विकेट चटकाए.

135 रन बनाने में कामयाब हुई थी ऑस्ट्रेलिया

इससे पहले मकाय में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 43.3 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 135 रन बनाने में कामयाब हुई थी. सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एलेक्स ली यंग ने 108 गेंद में 66 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए नजर आए.

खिलान और हेनिल को मिली क्रमशः तीन-तीन सफलता

भारतीय टीम की तरफ से पहली पारी में खिलान और हेनिल ने क्रमशः तीन-तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा उधव मोहन ने दो, जबकि दीपेश देवेंद्रन ने एक विकेट चटकाया.

यह भी पढ़ें- IND vs AUS: भारत में कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, ऐसा है पूरा शेड्यूल