ICC ODI Ranking: ये इंग्लैंड को क्या हुआ, जाफर ने लिए मजे, माइकल वॉन को मिर्ची लगेगी

जाफर और वॉन के बीच सोशल मीडिया पर 'शीत-युद्ध' सा चलता रहता है, लेकिन इस पार जाफर ने वॉन के दिल पर वार किया है क्योंकि उन्होंने कड़वी सच्चाई को दिखाया है

  • इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान से भी पीछे होकर आठवें स्थान पर आ गई है
  • इंग्लैंड की इस गिरती हुई स्थिति पर वसीम जाफर ने माइकल वॉन को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया है
  • जाफर ने इंग्लैंड के नंबर आठ पर पहुंचने को लेकर इंग्लैंड पर तंज कसा है
साल 2019 का वर्ल्ड चैंपियन और अब ये क्या हुआ है? ये बैजबॉल को हुआ क्या है? यह इंग्लैंड को हुआ क्या है? यही सवाल पंडित कर रहे हैं, करोड़ों फैंस कर रहे हैं. इसका आंकलम समय दर समय और पंडित इसका जवाब देंगे, लेकिन आज हालात यह है कि मंगलवार को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग (ICC ODI Ranking) में इंग्लैंड की हालत अफगानिस्तान से भी पिछड़कर नंबर आठ पर पहुंच गया है. और जब हालात ऐसे होते हैं, तो मजे लेने वालों की तो मानो निकल पड़ती है. और पूरा क्रिकेट जगत यह जानता है कि भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के बीच कैसा प्यार भरा रिश्ता है! दोनों ही एक-दूसरे की मौका मिलते ही खिंचाई करने में नहीं चूकते. और इस बार जाफर को मौका मिला, तो उन्होंने तुरंत ही वॉन को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी

जाफर ने इंग्लैंड के इस हाल पर X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'इंग्लैंड नंबर-8 पर, निश्चित ही यह स्प्रिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है और आईसीसी को इसे देखना चाहिए. 

फैंस इंग्लैंड के इतिहास को भी याद दिला रहे हैं 

जाफर ही नहीं, अब भारतीय फैंस भी माइकल वॉन से मजे ले रहे हैं

आप इस कमेंट से देखें कि जब बुरा वक्त आता है, तो फैंस आपको क्या-क्या याद दिला सकते हैं

देखें क्या हाल हो गया है...प्रशंसक क्या-क्या देख रहे हैं

आंकड़े तो यही साबित करते हैं, तो यह बात प्रशंसक कह रहा है

