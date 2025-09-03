ICC ODI Ranking: ये इंग्लैंड को क्या हुआ, जाफर ने लिए मजे, माइकल वॉन को मिर्ची लगेगी

साल 2019 का वर्ल्ड चैंपियन और अब ये क्या हुआ है? ये बैजबॉल को हुआ क्या है? यह इंग्लैंड को हुआ क्या है? यही सवाल पंडित कर रहे हैं, करोड़ों फैंस कर रहे हैं. इसका आंकलम समय दर समय और पंडित इसका जवाब देंगे, लेकिन आज हालात यह है कि मंगलवार को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग (ICC ODI Ranking) में इंग्लैंड की हालत अफगानिस्तान से भी पिछड़कर नंबर आठ पर पहुंच गया है. और जब हालात ऐसे होते हैं, तो मजे लेने वालों की तो मानो निकल पड़ती है. और पूरा क्रिकेट जगत यह जानता है कि भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के बीच कैसा प्यार भरा रिश्ता है! दोनों ही एक-दूसरे की मौका मिलते ही खिंचाई करने में नहीं चूकते. और इस बार जाफर को मौका मिला, तो उन्होंने तुरंत ही वॉन को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी

England at No. 8… surely against the spirit of cricket. ICC should look into this. @MichaelVaughan pic.twitter.com/txSFOtJnh0 — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) September 3, 2025

जाफर ने इंग्लैंड के इस हाल पर X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'इंग्लैंड नंबर-8 पर, निश्चित ही यह स्प्रिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है और आईसीसी को इसे देखना चाहिए.

फैंस इंग्लैंड के इतिहास को भी याद दिला रहे हैं

England last featured in the Top 3 of ICC ODI rankings in 2012, when they briefly held the No. 1 spot from August to December that year. — Lost writer ~ Naadish (@naveenanand143) September 3, 2025

जाफर ही नहीं, अब भारतीय फैंस भी माइकल वॉन से मजे ले रहे हैं

England at 8️⃣ 😅 Definitely feels like match-fixing with the rankings system itself 😂@MichaelVaughan surely ICC needs a DRS here! 🏏 — Saurabh Kumar (@iamsaurabh1818) September 3, 2025

आप इस कमेंट से देखें कि जब बुरा वक्त आता है, तो फैंस आपको क्या-क्या याद दिला सकते हैं

They won the 50 over world on boundary count and cheated New Zealand team from a World Cup Glory who were far more deserving yet they never complained had there been British team you we could have seen a RR — Manoj (@Nixachar) September 3, 2025

देखें क्या हाल हो गया है...प्रशंसक क्या-क्या देख रहे हैं

I wonder, how they are not 10th? — Divya Seth (@divya_sabaa) September 3, 2025

आंकड़े तो यही साबित करते हैं, तो यह बात प्रशंसक कह रहा है