सूर्यकुमार यादव से लेकर हारिस रऊफ तक... जानें एशिया कप विवाद में ICC ने किसे दी कौन सी सजा

ICC Announce sanctioned on India vs Pakistan Asia Cup 2025: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के तीनों मुकाबलों में हुए आचार संहिता के उल्लघंन पर सजा सुनाई है. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान तीन मैचों में आमने-सामने थे. पहले दोनों ग्रुप स्टेज में 14 सितंबर को, फिर सुपर-4 चरण में 18 सितंबर को आखिरी में फाइनल में 28 सितंबर को भिड़े थे. इस मामले में आईसीसी के एलीट पैनल के सदस्यों द्वारा सुनवाई की गई.

14 सितंबर के मैच के लिए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और उनके खाते में दो डिमेरिट अंक जोड़ गए हैं. सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज मैच के पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 'पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि' दी थी. सूर्यकुमार यादव ने यह जीत भारतीय सेना को समर्पित की थी. और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई थी. घटना के बाद पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई.

आईसीसी ने एक बयान में कहा,"सूर्यकुमार यादव (भारत) को आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो खेल को बदनाम करने वाले आचरण से संबंधित है. उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और दो डिमेरिट अंक दिए ए हैं."

वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को कड़ी सजा का सामना करना पड़ा, जबकि उनके साथी साहिबजादा फरहान को चेतावनी जारी की गई. रऊफ को 14 सितंबर और 28 सितंबर के मैचों के लिए सजा सुनाई गई. उन पर दोनों मैचों के लिए अलग-अलग 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और दो-दो डिमेरिट अंक दिए गए. जिससे उनके 24 महीने के अंदर चार डिमेरिट अंक होते हैं. ऐसे में आईसीसी ने उन पर दो मैचों का बैन लगाया.

हारिस ने भारतीय फैंस की तरफ '6-0' का विवादास्पद इशारा किया था. इसके अलावा उन्होंने हवा से गिरने वाले विमान की नकल भी की. बीसीसीआई ने इशारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में शिकायत दर्ज कराई और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की अध्यक्षता में आधिकारिक सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया.

वहीं एशिया कप में गन सेलिब्रेशन करने वाले साहिबजादा फरहान को चेतावनी दी गई है. आईसीसी ने कहा,"फरहान को एक डिमेरिट अंक दिया गया है और उन्हें आधिकारिक चेतावनी जारी की गई."

वहीं जसप्रीत बुमराह को फाइनल मैच के लिए अनुच्छेद 2.21 का दोषी पाया गया है. बुमराह ने अपनी गलती मानी. ऐसे में उन्हें एक डिमेरिट अंक दिया गया और अधिकारिक चेतावनी जारी की गई. आईसीसी ने अपनी रिलीज में कहा,"बुमराह ने खेल को बदनाम करने वाले आचरण के लिए अनुच्छेद 2.21 के तहत आरोप और आधिकारिक चेतावनी की प्रस्तावित मंजूरी स्वीकार कर ली, जिसके परिणामस्वरूप एक डिमेरिट अंक मिला. चूंकि उन्होंने मंजूरी स्वीकार कर ली, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी."

