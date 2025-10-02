कोहली-रोहित नहीं, बल्कि इन तीन दिग्गजों के कारण इंग्लैंड दौरे पर किया था कमाल, शुभमन गिल ने बताया

Shubman Gill on Sachin Tendulkar: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने खुलासा किया है कि उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, सचिन तेंदुलकर से बात की थी, उनकी सलाह इंग्लैंड दौरे पर काम आई जिसके कारण वह इंग्लैंड में बड़ा स्कोर करने में सफल रहे थे. बता दें कि गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन किया था. और 5 टेस्ट मैचों में चार शतकों सहित 754 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़े थे. सलामी बल्लेबाज़ गिल ने इंग्लैंड में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी. गिल ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा "भारत के बाहर उन पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था, और उन्होंने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ट्रेड सीक्रेट्स जानने के लिए स्मिथ और तेंदुलकर की ओर रुख कियाथा". गिल ने खुलासा किया कि दोनों दिग्गजों ने उन्हें इंग्लैंड में सीधे डिफेंस करके रन बनाने की सलाह दी थी.

भारतीय टेस्ट कप्तान ने कहा, "भारत के बाहर अच्छा प्रदर्शन न कर पाने का दबाव था. लेकिन मैं अपने अभ्यास, मानसिक और अपनी पोज़िशन्स को लेकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था. मैंने सचिन सर से बात की और केन विलियमसन (जो आईपीएल टीम में गिल के साथ खेलते थे) का फ़ोन नंबर भी लिया और स्टीव स्मिथ से भी बात की. दोनों ने एक ही बात कही, सीधे डिफेंस करो और चौके से रन बनाओ."

इंग्लैंड में बदल गई शुभमन गिल की किस्मत

इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की थी. गिल ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 754 रन बनाए, ये किसी भी भारतीय कप्तान की ओर से टेस्ट सीरीज़ में बनाया गया सबसे बड़ा रन था. भारत और इंग्लैंड के बीच ये सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ रही. इस सीरीज में गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी की भरपूर तारीफ हुई थी.