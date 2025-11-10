विज्ञापन
IND vs SA: हाशिम अमला ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

Hashim Amla react on best bowler in the world cricket: हाशिम अमला ने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज के बारे में बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है.

IND vs SA: हाशिम अमला ने वर्ल्ड क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज
Who is best bowler in the world cricket, Hashim Amla react on it
  • साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला ने जसप्रीत बुमराह को विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना है
  • अमला ने बुमराह की गेंदबाजी को अद्भुत और सभी फॉर्मेट में अविश्वसनीय करार दिया है
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज कोलकाता और गुवाहाटी में खेली जाएगी
Hashim Amla on best bowler in the world cricket: साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हाशिम अमला ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानते हैं. हाशिम अमला ने शुभंकर मिश्रा के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए उस गेंदबाज के बारे में अपनी राय दी है. हाशिम अमला ने जसप्रीत बुमराह को विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज करार दिया है. अमला ने बुमराह को लेकर बात की और कहा, "वह एक अद्भुत गेंदबाज़ हैं, और आप देखिए कि उन्होंने भारत के लिए कितना शानदार प्रदर्शन किया है, हां, मुझे लगता है कि बुमराह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हैं."

बता दें कि भारतीय टीम 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. टेस्ट सीरीज में बुमराह पर सबकी नजर रहेगी. पॉडकास्ट में बुमराह को लेकर हाशिम अमला ने आगे कहा, "मैं कहूंगा कि वह सबसे कुशल हैं, और सभी फ़ॉर्मेट के गेंदबाज़ के रूप में, वह अविश्वसनीय हैं.  उन्हें गेंदबाज़ी करते देखना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है.”

साउथ अफ्रीका भारत के दौरे पर खेलेगी 2 टेस्ट, तीन वनडे और 5 टी-20 मैच

साउथ अफ्रीका भारत के दौरे पर दो टेस्ट मैच खेले ही. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 नंवबर को कोलकाता में खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 से 26 नवंबर के बीच गुवाहटी में खेला जाएगा. टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम टी-20 सीरीज वनडे सीरीज खेलने वाली है. पहला मैच 30 नवंबर को रांची में होगा, तो वहीं, सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में होगा, वनडे सीरीज का आखिरी मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इसके बाद भारतीय टीम टी-20 सीरीज खेलेगी. टी-20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा. पांचवां मैच- 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा. 

भारतीय टेस्ट टीम इस प्रकार है
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप

