"वह सबसे कुशल है" , हाशिम अमला ने इस खिलाड़ी को बताया सबसे ज्यादा चुनौती देने वाला गेंदबाज

Hashim Amla Picks bowler who challenged him the most in IPL: साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ खेलने में उन्हें काफी परेशानी होती थी. शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए हाशिम अमला ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है. वह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह हैं. पॉडकास्ट में जब हाशिम अमला से पूछा गया कि आईपीएल में आपको किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा चुनौती दी, तो इस सवाल पर अमला ने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया.

बुमराह को लेकर बात करते हुए हाशिम अमला ने कहा, " ज़ाहिर है बुमराह..मेरा मतलब है, वह एक अद्भुत गेंदबाज़ हैं, और आप देखिए कि उन्होंने भारत के लिए कितना शानदार प्रदर्शन किया है, हां, मुझे लगता है कि बुमराह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ हैं और उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा चुनौती दी है. मैं कहूंगा कि वह सबसे कुशल हैं, और सभी फ़ॉर्मेट के गेंदबाज़ के रूप में, वह अविश्वसनीय हैं. उन्हें गेंदबाज़ी करते देखना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है.”

बुमराह ने अपने आईपीएल करियर में अबतक 145 मैच खेलकर 183 विकेट लिए हैं. उनका औसत 22.02 का रहा है. आईपीएल में बुमराह के नाम दो बार 5 विकेट हॉल करने का रिकॉर्ड दर्ज है.

इसके अलावा पॉडकास्ट में हाशिम अमला ने पूछा गया कि यदि आपको फिर से आईपीएल में खेलने का मौका मिले तो आप किस टीम में खेलना चाहेंगे. इस सवाल पर अमला ने रिएक्ट किया औऱ जवाब देते हुए कहा, "कहना मुश्किल है. मेरा मतलब है, उन सभी के लिए, आईपीएल में खेलना एक सम्मान की बात है. मैं कहूंगा MI (मुंबई इंडियंस). खैर, अब जब मुझे साउथ अफ्रीकी लीग में MI के साथ कोच के रूप में काम करने का कुछ अनुभव हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह से संचालित ग्रुप है. शानदार संगठन. लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग बेहतरीन हैं. और शायद चेन्नई भी. चेन्नई सुपर किंग्स एक शानदार फ्रेंचाइज़ी है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे आईपीएल की दो सबसे सफल टीमें हैं.”