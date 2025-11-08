विज्ञापन

कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनीं मां, इमोशनल हुए एक्ट्रेस के ससुर, लिखा-मेरे बच्चों पे और सबसे जूनियर...

कैटरीना कैफ के ससुरजी शाम कौशल ने दादा बनने की खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट के साथ भगवान का शुक्रिया कहा है. 

कैटरीना कैफ के ससुरजी ने दादा बनने की जाहिर की खुशी
नई दिल्ली:

कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बेटे की मां बन गई हैं. इस मौके पर विक्की कौशल और उन्हें फैंस और सेलेब्स बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच कैटरीना कैफ के ससुरजी और विक्की कौशल के पिता शाम कौशल ने 'दादा' बनने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. शाम कौशल परिवार में खुशी की एक छोटी सी किरण - नन्हे कौशल का स्वागत करने के बाद अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विक्की और कैटरीना कैफ ने शुक्रवार को अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया, जिसके बाद दादा शाम कौशल ने अपनी खुशी जाहिर की. 

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, "शुक्रिया रब दा... (हाथ जोड़ने वाली इमोजी) कल से भगवान का मेरे परिवार पर इतने मेहरबान रहने के लिए, जितना भी शुक्र कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद के सामने काम पड़ रहा है. भगवान बहुत दयालु हैं. भगवान की मेहरबानी ऐसी ही मेरे बच्चों पे और सबसे जूनियर कौशल पे बानी रहे. हम सब बहुत खुश हैं और बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, "दादा बनने पर बहुत खुशी हो रही है. भगवान सबका भला करे, रब रक्खा (हाथ जोड़ने वाली इमोजी)." शाम कौशल से पहले विक्की के छोटे भाई सनी कौशल ने 'चाचू' बनने पर अपनी खुशी जाहिर की थी. उन्होंने विक्की और कैटरीना के घोषणा वाले पोस्ट को रिशेयर करते हुए लिखा, "मैं चाचा बन गया"

बता दें कि शुक्रवार को विक्की और कैटरीना ने एक प्यारी सी पोस्ट के साथ बेटे के जन्म की गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की थी. पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "हमारी खुशी का आगमन हो गया है. अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं. 7 नवंबर, 2025. कैटरीना और विक्की." कैप्शन में उन्होंने लिखा, "धन्य. ओम." 
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
