Delhi Traffic Alert: दिल्‍ली में आज 9 नवंबर, रविवार को कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. कुछ सड़कें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी, जबकि कई सड़कों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. तो अगर आप किसी जरूरी काम से जाने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले पूरी जानकारी जरूर रखें. दरअसल, एक कार्यक्रम और एक कंस्‍ट्रक्‍शन वर्क को लेकर मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगा. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वॉकथॉन और पंचकुइयां-बांग्ला साहिब रोड पर ड्रेनेज रिपेयरिंग यानी सुधार कार्य को लेकर कुछ सलाह जारी की है. दोनों ही कारणों से प्रभावित होने वाले ट्रैफिक को लेकर हम यहां पूरी जानकारी डिटेल में दे रहे हैं.

किन सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित?

रविवार के लिए जारी एडवायजरी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए रविवार को सुबह 9 बजे तक नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

तिलक मार्ग, सी-हेक्सागन, मथुरा रोड, पुराना किला रोड और इससे सटे कई अन्य हिस्सों में यातायात प्रभावित होगा. वहीं, डायवर्जन की बात करें तो डब्ल्यू-पॉइंट से तिलक मार्ग क्रॉसिंग और सी-हेक्सागन की ओर, साथ ही मथुरा रोड से सी-हेक्सागन की ओर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा.

वॉकथॉन कार्यक्रम के दौरान कुछ रास्‍ते पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे. एडवाइजरी में कहा गया है कि तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, तिलक मार्ग क्रॉसिंग और सी-हेक्सागन पर किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी.

गलत जगह पार्किंग की तो उठा लिए जाएंगे वाहन

एडवायजरी में बताया गया है कि प्रतिबंधित सड़कों पर पार्क किए गए वाहनों को टो (towed) करके भैरों मंदिर के सामने ट्रैफिक पिट में रखा जाएगा. बताया गया है कि भैरों मार्ग पर भैरों मंदिर में और कर्तव्य पथ पर P-1 पार्किंग स्थल पर पार्किंग उपलब्ध होगी.

... तो फिर किस होकर जाएं लोग?

धौलाकुआं की ओर जाने वाले यात्री वंदे मातरम मार्ग और मदर टेरेसा क्रिसेंट का उपयोग कर सकते हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे सुबह 9 बजे तक सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग, अशोक रोड, शाहजहाँ रोड, पुराना किला रोड और जाकिर हुसैन रोड जैसे मार्गों से बचें.

ट्रैफिक पुलिस ने आईएसबीटी (ISBTs), रेलवे स्टेशनों या एयरपोर्ट की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें.

ड्रेनेज कार्य के चलते ट्रैफिक प्रभावित

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, पंचकुइयां-बांग्ला साहिब रोड पर यू-ड्रेन के निर्माण के संबंध में एक और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा ड्रेनेज सुधार कार्य किए जाने के कारण शनिवार रात 11 बजे से रविवार तक यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

आउटर सीसी पंचकुइयां रोड और पंचकुइयां रोड के बीच एक या दोनों कैरिजवे पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

...तो फिर किस होकर ले जाएं वाहन?

पंचकुइयां रोड के बांग्ला साहिब रोड, आरके आश्रम मार्ग और मंदिर मार्ग के चौराहों पर क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार यातायात को डायवर्ट किया जा सकता है. आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन सड़कों से बचें और भीड़ को कम करने में मदद करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.

दिल्‍ली आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी जाने वाले यात्रियों को संभावित देरी के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से मौके पर तैनात कर्मियों का सहयोग करने, सड़क अनुशासन का पालन करने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है.

(इनपुट PTI से भी)