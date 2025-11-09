अनाया बांगर की मैदान पर वापसी, इस टीम में मिली जगह?

भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर इन दिनों चर्चा में हैं. अनाया, जो ट्रांसजेंडर हैं को लेकर खबर है कि वह महिलाओं प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से डेब्यू करने जा रही हैं. खास बात यह है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) की तरफ से मैदान में उतर सकती हैं. यह सारी हलचल अनाया के हाल ही में शेयर किए गए इंस्टाग्राम वीडियो से शुरू हुई है. इस वीडियो के साथ उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन क्रिकेट को बारीकी से फॉलो करने वालों का कहना है कि अनाया RCB की टीम का हिस्सा हो सकती हैं.

हालांकि अभी तक न तो आरसीबी की ओर से तरफ कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही डब्ल्यूपीएल के आयोजकों ने इस बारे में कुछ कहा है. अनाया का क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, ट्रेनिंग या सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी कोई ठोस जानकारी बाहर नहीं है, लेकिन वीडियो ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है.

संजय बांगर, जो भारतीय टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं, की बेटी के इस संभावित कदम को क्रिकेट जगत में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है. ट्रांसजेंडर एथलीट्स के लिए खेलों में जगह बनाना आज भी एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, और अनाया का डेब्यू अगर साकार होता है तो यह कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है.

डब्ल्यूपीएल, जो महिलाओं के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली लीग है, पिछले सीजनों में कई नए टैलेंट्स को मौका दे चुकी है. आरसीबी जैसी मजबूत फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना अनाया के लिए बड़ा ब्रेक होगा. फिलहाल सोशल मीडिया पर #AnayaBangarWPL जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं, और फैंस उनकी जर्नी का इंतजार कर रहे हैं. क्या यह अफवाहें सच्चाई में बदलेंगी या सिर्फ एक वायरल वीडियो का असर है? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा.