सास को कुर्सी से बांधा, आंखों पर पट्टी बांधी और पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

विशाखापत्तनम में बहु ने अपनी सास को बुरी तरह जला कर मार डाला. महिला को ऐसा करते हुए बिलकुल रहम नहीं आया. इसी बीच जब महिला की बच्ची ने अपनी दादी की जान बचाने की कोशिश की तो वह भी आग में झुलस गई.

विशाखापत्तनम:

आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापत्तनम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी सास को बुरी तरह जलाकर मार डाला. खबरों के मुताबिक, महिला ने जरा भी दया नहीं दिखाई, पहले अपनी सास को कुर्सी से बांधा और फिर आंखों पर पट्टी बांध दी और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. बुजुर्ग महिला बुरी तरह चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन बेरहम बहू का दिल नहीं पसीजा. वहीं उसकी आठ साल की नातिन दादी की जान बचाने की चक्कर में झुलस गई.

एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह ललिता देवी (30) ने अपनी सास जयंती कनक महालक्ष्मी (63) को अपनी आठ साल की बेटी के साथ चोर-पुलिस खेल खेलने के लिए कहा और फिर वारदात को अंजाम दिया. अधिकारी ने बताया, ‘‘ललिता ने अपनी सास पर पेट्रोल छिड़का और उन्हें आग के हवाले कर दिया. वह इस बात से नाराज थी कि कनक महालक्ष्मी उसके और उसके पति के बीच विवाद में हस्तक्षेप कर रही थीं.''

अधिकारी ने बताया कि अपनी दादी की जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाते देखकर ललिता की बेटी ने उनके पास जाने का प्रयास किया और इस दौरान वह भी झुलस गई. पुलिस ने बताया कि लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं देवी ने अपने पति को बताया कि कनकमहालक्ष्मी टेलीविजन के शॉर्ट सर्किट के कारण जल गई थीं. जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की गई, तो देवी को गिरफ्तार कर लिया गया.

