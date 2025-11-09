विज्ञापन
खौफनाक VIDEO: चट्टान से टकराकर फुटबॉल जैसे उछल गया हेलिकॉप्टर, फिर समंदर से टकराया, 5 की मौत

KA-226 एक ट्विन-इंजन हेलिकॉप्टर है, जो अधिकतम सात यात्रियों को ले जाने में सक्षम होता है. यह हेलिकॉप्टर आमतौर पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में संचालन के लिए जाना जाता है. 

  • रूस के दागेस्तान राज्य में सात नवंबर को KA-226 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर पांच लोगों की मौत हुई
  • हादसा अची-सू गांव के पास कैस्पियन सागर क्षेत्र में तब हुआ जब हेलिकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा था
  • मृतकों में KEMZ के चार कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें प्लांट के डिप्टी जनरल डायरेक्टर और फ्लाइट मैकेनिक भी थे
नई दिल्ली:

रूस के दागेस्तान राज्य में 7 नवंबर को एक रूसी KA-226 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई. यह हादसा अची-सू गांव के पास कैस्पियन सागर क्षेत्र में हुआ, जब हेलिकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और जमीन से टकरा गया. मृतकों में एक ही इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्लांट (KEMZ) के चार कर्मचारी शामिल हैं. कंपनी ने 8 नवंबर को इस दुखद घटना की पुष्टि की. मृतकों में प्लांट के डिप्टी जनरल डायरेक्टर और हेलिकॉप्टर का फ्लाइट मैकेनिक भी शामिल हैं. हादसे में दो अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक रिपोर्टों में रूसी सरकारी मीडिया ने बताया था कि यह हेलिकॉप्टर पर्यटकों को ले जा रहा था, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि इसमें KEMZ के कर्मचारी सवार थे. KEMZ एक रक्षा उपकरण निर्माण कंपनी है, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं क्योंकि यह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में शामिल है.

KA-226 एक ट्विन-इंजन हेलिकॉप्टर है, जो अधिकतम सात यात्रियों को ले जाने में सक्षम होता है. यह हेलिकॉप्टर आमतौर पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में संचालन के लिए जाना जाता है. 

