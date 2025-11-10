विज्ञापन
हांगकांग सिक्सेस का खिताब जीतने के बाद भी पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती, इस बार प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हुआ कुछ ऐसा

Pakistan Crowned Hong Kong Sixes Champions: भले ही पाकिस्तान की टीम खिताब जीतने में सफल रही लेकिन इसके बाद भी पाक टीम की घनघोर बेइज्जती हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Read Time: 3 mins
  • पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस 2025 का खिताब जीतते हुए कुवैत को फाइनल में हराया है
  • कप्तान अब्बास अफरीदी ने 11 गेंदों में 52 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे
  • सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पीसीबी मीडिया प्रमुख की अंग्रेजी बोलने का वीडियो वायरल हुआ
Hong Kong Sixes Champions: पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है.पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस का खिताब जीत लिया है. पाकिस्तान ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में कुवैत को हराकर खिताब जीता, भले ही पाकिस्तान की टीम खिताब जीतने में सफल रही लेकिन इसके बाद भी पाक टीम की घनघोर बेइज्जती हुई है. दरअसल, खिताब जीतने के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रहा था तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इंग्लिश चर्चा का विषय बन गई. यही नहीं पीसीबी के मीडिया महाप्रबंधक हैं, जो वर्तमान में हांगकांग टूर्नामेंट में टीम के अनुवादक के रूप में कार्यरत थे. उनकी भी इंग्लिश सुनरकर फैन्स यकीन नहीं कर पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पीसीबी के मीडिया महाप्रबंधक  की अंग्रेजी बोलते हुए वीडियो वायरल हो रही है. 

पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती, देखें वीडियो

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने 6 ओवर वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए. टीम के लिए कप्तान अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 11 गेंदों में ही 52 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. उनके अलावा अब्दुल समद ने 13 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली और अपनी पारी के दौरान 5 छक्के जड़े। ख्वाजा नफय ने 6 गेंदों में कुल 22 रनों का योगदान दिया.

कुवैत की तरफ से मीत भावसार ने सबसे ज्यादा तीन विकेट हासिल किए. 136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुवैत की टीम सिर्फ 92 रनों पर सिमट गई। कुवैत के लिए अदनान इदरीस और मीत भावसार ने पहले विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की। इदरीस ने 8 गेंदों में 30 रन बनाए और पांच छक्के लगाए.वह पारी की शुरुआत से ही अटैक करने के मूड में नजर आए. भावसार ने 12 गेंदों में कुल 33 रनों का योगदान दिया। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और तीन छक्के लगाए. लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के आउट होते ही कुवैत की पारी बिखरी हुई नजर आई और टीम सिर्फ 92 रनों पर ही सिमट गई.

पाकिस्तान के लिए मुहम्मद शहजाद, अब्बास अफरीदी और अब्दुल समद ने 1-1 विकेट लिए. 52 रन बनाने के साथ ही 1 विकेट लेने वाले अब्बास अफरीदी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस 2025 का खिताब छठी बार जीता है. साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने ये खिताब पांच-पांच बार जीता है. इस जीत के साथ पाकिस्तान के नाम हांगकांग सिक्सेस का खिताब सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

Pakistan, Cricket
