सुलक्षणा पंडित की आखिरी दिनों में कैसी थी हालत, बहन विजयता पंडित ने बताया, बोलीं- 16 साल से...

दिग्गज सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया. वहीं 7 नवंबर को एक्ट्रेस के भाई और कंपोजर जतिन ललित और बहन विजयता पंडित ने बहन का अंतिम संस्कार किया. इस दौरान वह सभी इमोशनल हो गए. इसेी बीच विजयता पंडित ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में बहन सुलक्षणा पंडित के आखिरी दिनों के बारे में बात की और बताया कि एक चोट के कारण वह 16 साल से बिस्तर पर थीं.

विजयता पंडित ने कहा, सुलक्षणा दीदी मेरी दूसरी मां की तरह थीं. वह एक हिप में लगी चोट और कुछ सर्जरी के बाद 16 साल से बिस्तर पर थीं. मेरी फैमिली और मैंने उनका इतने सालों तक ख्याल रखा. हमने अपना फैमिली मैंबर ही नहीं खोया बल्कि एक टैलेंटेड सिंगर और एक्ट्रेस को भी खो दिया है, जो अपने समय में जाना माना नाम थीं.

सुलक्षणा और संजीव कुमार के बारे में बात करते हुए विजयता पंडित ने कहा, यह आयरनी नहीं है कि वह संजीव कुमार की डेथ एनिवर्सरी के दिन चल बसीं. सभी उनके लिए सुलक्षणा के प्यार और बॉन्डिंग को जानते हैं. उन्हें हमारे परिवार से बहुत लगाव था, लेकिन उनका रिश्ता कभी शादी में नहीं बदल पाया. दीदी जीवन भर अविवाहित रहीं क्योंकि संजीव कुमार उनसे शादी नहीं कर सके. दोनों अनमैरिड रहे और मुझे लगता है कि कायनात ने एक बार फिर उनके रिश्ते को पुख्ता कर दिया. 6 नवंबर को उनका निधन भी उसी दिन हुआ जिस दिन उनका निधन हुआ था.

बता दें, सुलक्षणा पंडित ने चाइल्ड प्लेबैक सिंगर के तौर पर शुरुआत की थीं, जिसके बाद वह संजीव कुमार के साथ डेब्यू फिल्म उलझन में नजर आईं, जो 1975 में रिलीज हुई थी. इसके बाद वह संकोच, हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, और वक्त का दीवार में नजर आईं. इस हिट करियर में उन्होंने जीतेंद्र, शशि कपूर और ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया.