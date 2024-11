आंकड़ों के जरिए हर्षा भोगले ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर बोला हमला

Harsha Bhogle Statement On Poor Form Of Rohit Sharma and Virat Kohli: न्यूजीलैंड के खिलाफ संपन्न हुए तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह इन उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए. नतीजन टीम को करीब 24 साल बाद घरेलू जमीं पर 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान भारत के इन दोनों दिग्गजों ने जिस तरह के शॉट चयन किए. वेह बेहद ही हैरान कर देना वाला था. मैच के दौरान अक्सर रोहित शर्मा को बड़े शॉट के पीछे जाते हुए देखा गया. जहां उन्होंने अपने विकेट गंवाए. वहीं किंग कोहली का तो रोहित से भी बुरा हाल रहा. सीरीज के दौरान उन्हें फुल टॉस गेंद पर आउट होते देखा गया, जो समझ से परे था.

आखिरी टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में मैट हेनरी के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में रोहित ने अपना विकेट गंवाया. वहीं विराट कोहली को भारतीय मूल के स्पिनर एजाज पटेल ने आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. मैच के दौरान भारतीय कप्तान की तरफ से खेले गए जल्दबाजी भरे शॉट की अब कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कड़ी आलोचना की है.

Trying to get my head round Rohit Sharma's approach. Struggling. That was a wicket on a platter and ends a disappointing home season for him with 133 in 10 innings. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 3, 2024

रोहित के विकेट गंवाने के बाद हर्षा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "रोहित शर्मा के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहा हूं. थोड़ा परेशान भी हूं. यह एक आसान विकेट था. इसके बावजूद उन्होंने निराशाजनक तरीके से घरेलू सीजन का अंत किया है. 10 पारियों में केवल 133 रन.''

Kohli 192 in 10 innings. Rohit 133. It has been a forgettable home season for the big two. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 3, 2024

यही नहीं हर्षा ने कोहली की भी आलोचना की है, जो पिछली पारी में केवल एक रन बनाकर आउट हो गए थे. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''कोहली ने पिछली 10 पारियों में 192 रन बनाए हैं, जबकि रोहित ने 133 रन. इन दोनों बड़े बल्लेबाजों के लिए यह एक भूलने वाला सीजन है.''

यह भी पढ़ें- ''जब हम खेलते थे'', भारत की हार पर ये क्या कह गए रमीज राजा? टीम इंडिया को लग सकती है दिल पर बात