'पंजाब ने हमें पाला-पोसा', हरमनप्रीत कौर से मिलकर गदगद हो गईं पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने मुलाकात की और उनके साथ मुलाकात को गर्व का पल बताया. हरमनप्रीत कौर और हरनाज संधू दोनों पंजाब से संबंध रखते हैं. संधू ने अपने गृह राज्य के साथ ही दोनों को अलग-अलग क्षेत्रों में मिली वैश्विक सफलता का भी जिक्र किया है. हरनाज ने इंस्टाग्राम पर हरमनप्रीत के साथ एक तस्वीर शेयर की, जो महिला प्रीमियर लीग 2026 के पहले मैच से जुड़ी है. हरमनप्रीत कौर के साथ हरनाज सुनहरे कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. हरमनप्रीत मुंबई इंडियंस की जर्सी में हैं.

तस्वीर के साथ हरनाज ने कैप्शन में लिखा, 'पंजाब ने हमें पाला-पोसा, इंडिया ने हमें बनाया, और दुनिया और यूनिवर्स हमारा स्टेज बन गए. आज कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर सम्मानित महसूस कर रही हूं. चक दे ​​फट्टे.' महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन 9 जनवरी को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुरू हुआ. पहला मैच मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेला गया. मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी हुई. ओपनिंग सेरेमनी में हरनाज, जैकलीन फर्नांडीज और हनी सिंह ने अपने कार्यक्रम पेश किए.

हरनाज ने शाम की शुरुआत पूरे भारत में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए एक मोनोलॉग के साथ की, जिसमें उन्होंने कहा, 'हम तैयार हैं', अपनी परफॉर्मेंस के लिए टोन सेट करने के लिए. हरमनप्रीत की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस दो खिताब के साथ सबसे सफल टीम है. पिछली बार भी खिताब मुंबई ने ही जीता था. स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने 2024 में खिताब जीता था. दिल्ली कैपिटल्स पिछले तीनों सीजन उपविजेता रही है.

हरनाज की बात करें तो उन्होंने पिछले साल 'बागी 4' से एक्टिंग में डेब्यू किया था. ए. हर्षा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और सोनम बाजवा भी थे.

