विज्ञापन
विशेष लिंक

ICC Women's ODI WC: पाकिस्तान की एक बार फिर होगी 'इंटरनेशनल बेइज्जती', पुरुष टीम के बाद भारतीय महिला टीम भी नहीं मिलाएगी हाथ

No Handshake in INDW vs PAKW Women's ODI WC: हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फ़ातिमा सना के बीच सामान्य बातचीत भी होने की संभावना नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
ICC Women's ODI WC: पाकिस्तान की एक बार फिर होगी 'इंटरनेशनल बेइज्जती', पुरुष टीम के बाद भारतीय महिला टीम भी नहीं मिलाएगी हाथ
No Handshake in INDW vs PAKW Women's ODI WC
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप मुकाबले में पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का निर्णय लिया है
  • पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था और इसी नीति का पालन महिला टीम भी करेगी
  • भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना के बीच बातचीत की भी संभावना नहीं है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अक्टूबर दुबई में एशिया कप के दौरान भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा स्थापित मिसाल के तौर पर, हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम 5 अक्टूबर को कोलंबो में होने वाले महिला विश्व कप मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पारंपरिक तौर पर हाथ मिलाने (No Handshake in INDW vs PAKW Women's ODI WC) की नीति नहीं अपनाएगी. भारत-पाक क्रिकेट संबंधों के सबसे खराब दौर से गुजरते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख मोहसिन नकवी द्वारा दुबई में सूर्यकुमार यादव को विजेता ट्रॉफी सौंपने से इनकार करने के बाद तनाव और बढ़ गया है.

भारतीय पुरुष टीम ने पहले ही एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "बीसीसीआई सरकार के साथ जुड़ा हुआ है और टॉस के समय कोई पारंपरिक हाथ मिलाने की नीति नहीं होगी, मैच रेफरी के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल के अंत में कोई हाथ मिलाने की परंपरा नहीं निभाई जाएगी. पुरुषों द्वारा अपनाई गई नीति का पालन महिला टीमें भी करेंगी."

कोलंबो में टॉस कौन करेगा, इस पर भी कड़ी नज़र रहेगी और उम्मीद है कि यह किसी दूसरे देश का कोई पूर्व खिलाड़ी या विशेषज्ञ होगा. यह माहौल न्यूज़ीलैंड में हुए 2022 वनडे विश्व कप से बिल्कुल अलग होगा, जहां भारतीय खिलाड़ियों की बिस्माह मारूफ की नन्ही बेटी को प्यार करते हुए तस्वीरें वायरल हुई थीं. इस बार हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के बीच सामान्य बातचीत भी होने की संभावना नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Pakistan Women, Harmanpreet Kaur Bhullar, ICC Women's ODI World Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com