ICC Women's ODI WC: पाकिस्तान की एक बार फिर होगी 'इंटरनेशनल बेइज्जती', पुरुष टीम के बाद भारतीय महिला टीम भी नहीं मिलाएगी हाथ

अक्टूबर दुबई में एशिया कप के दौरान भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा स्थापित मिसाल के तौर पर, हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम 5 अक्टूबर को कोलंबो में होने वाले महिला विश्व कप मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पारंपरिक तौर पर हाथ मिलाने (No Handshake in INDW vs PAKW Women's ODI WC) की नीति नहीं अपनाएगी. भारत-पाक क्रिकेट संबंधों के सबसे खराब दौर से गुजरते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख मोहसिन नकवी द्वारा दुबई में सूर्यकुमार यादव को विजेता ट्रॉफी सौंपने से इनकार करने के बाद तनाव और बढ़ गया है.

भारतीय पुरुष टीम ने पहले ही एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "बीसीसीआई सरकार के साथ जुड़ा हुआ है और टॉस के समय कोई पारंपरिक हाथ मिलाने की नीति नहीं होगी, मैच रेफरी के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल के अंत में कोई हाथ मिलाने की परंपरा नहीं निभाई जाएगी. पुरुषों द्वारा अपनाई गई नीति का पालन महिला टीमें भी करेंगी."

कोलंबो में टॉस कौन करेगा, इस पर भी कड़ी नज़र रहेगी और उम्मीद है कि यह किसी दूसरे देश का कोई पूर्व खिलाड़ी या विशेषज्ञ होगा. यह माहौल न्यूज़ीलैंड में हुए 2022 वनडे विश्व कप से बिल्कुल अलग होगा, जहां भारतीय खिलाड़ियों की बिस्माह मारूफ की नन्ही बेटी को प्यार करते हुए तस्वीरें वायरल हुई थीं. इस बार हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के बीच सामान्य बातचीत भी होने की संभावना नहीं है.