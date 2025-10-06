Harmanpreet Kaur vs Nashra Sandhu : महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया .इस मैच में जहां भारतीय महिला खिलाड़ियों ने नो हैंडशेक नीति को बरकरार रखा तो वहीं, मैदान के दौरान भारतीय महिला खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच तनाव भी देखने को मिला, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दरअसल, भारतीय पारी के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाक गेंदबाज नशरा संधू एक दूसरे को आंखें दिखाती हुईं नजर आई. हुआ ये कि भारतीय पारी के 22वें ओवर में नशरा संधू ने ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के बाद हरमनप्रीत को गुस्‍से में घूरने लगी. जिसे देखकर हरमनप्रीत कौर भड़क गई और इसका जवाब देते हुए भारतीय कप्तान ने भी आंख दिखाते हुए अपशब्द कहकर करार जवाब दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

भारतीय महिलाओं ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की और वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 12वें मुकाबले में जीत दर्ज कर शत प्रतिशत रिकॉर्ड कायम रखा. विश्व कप में यह पाकिस्तान के खिलाफ उसकी पांचवीं जीत है. भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था जबकि पाकिस्तान की यह दूसरी हार है.

भारतीय महिला टीम भी हाथ नहीं मिलाने की नीति' पर कायम

एशिया कप में भारत की पुरुष टीम की पाकिस्तान की टीम से ‘हाथ नहीं मिलाने की नीति' पर कायम रहते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया. मैच रैफरी द्वारा टॉस के फैसले में हुई गलती के कारण टॉस पाकिस्तान के पक्ष में चला गया जिसने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

मैच की बात करें तो भारतीय टीम हरलीन देओल की 65 गेंद में संयम से खेली गई 46 रन की पारी और अंत में रिचा घोष के 20 गेंद में तेजी से बनाए गए नाबाद 35 रन से धीमी पिच पर संघर्ष करते हुए पारी की अंतिम गेंद पर 247 रन के सम्मानजनक स्कोर पर सिमट गई. इसके बाद पाक टीम 159 रन ही बना सकी.