IND W vs PAK W: हरलीन देओल की 10 रेयर तस्वीर, पाकिस्तान के खिलाफ खेली यादगार पारी, कहलाती हैं 'ब्यूटी क्वीन'

Who is Harleen Deol: भारत की हरलीन देओल ने अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूटी, हरलीन देओल ने मैच में उस समय 46 रन की पारी खेली, जब भारत की बेहतरीन बैटर पवेलियन जा चुकी थी.

IND W vs PAK W, Harleen Deol:  महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया. भारत की जीत में क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की. क्रांति ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं, दीप्ति शर्मा ने 9 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए. स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए. क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.  लेकिन इन खिलाड़ियों के अलावा भारत की हरलीन देओल ने अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूटी, हरलीन देओल ने मैच में उस समय 46 रन की पारी खेली, जब भारत की बेहतरीन बैटर पवेलियन जा चुकी थी.

हरलीन देओल ने मैच में 65 गेंद का सामना किया और 46 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और एक छक्के, हरलीन की पारी के दम पर भारतीय महिला टीम 247 रन बना पाने में सफल रहीं. हरलीन देओल भारत की ओर से सर्वोच्च स्कोर बनाने वाली क्रिकेटर रही. हालांकि ऋचा घोष ने 20 गेंद पर 35 रन बनाए जिसने मैच को बदलने का काम किया. ऋचा घोष और हरलीन देओल की पारी मैच में अहम रही. 

कौन है हरलीन देओल

हरलीन देओल ने एक आक्रामक शीर्ष क्रम बल्लेबाज़ के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो गेंद से भी योगदान दे सकती हैं.  घरेलू क्रिकेट में कुछ अच्छे सीज़न के बाद, उन्हें 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज़ के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया और हरमनप्रीत कौर के चोटिल होने के कारण उन्हें वनडे में डेब्यू का मौका मिला. हालांकि, उन्हें अपने अगले वनडे के लिए तीन साल और इंतज़ार करना पड़ा.  

देओल ने महिला टी20 चैलेंज में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जहां ट्रेलब्लेज़र्स के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर सुर्खियां बटोरीं.  उन्होंने 2019 में अपना टी20I डेब्यू भी किया.  लेकिन उनका इंटरनेशनल करियर में शुरुआत कोई खास नहीं रही थीं . उनकी शुरुआत मिश्रित परिणामों से भरे रहे, और उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर-नीचे किया जाता रहा. 

2021 में भारत के इंग्लैंड दौरे पर, देओल ने एक शानदार बाउंड्री कैच लेकर दर्शकों का ध्यान खींचा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन्होंने बाईं ओर दौड़कर लॉन्ग-ऑफ बाउंड्री पर ऊंची छलांग लगाई, संतुलन बिगड़ने पर गेंद को हवा में उछाला और बाउंड्री लाइन के बाहर गिर गईं, फिर वापस कूदीं और एक और डाइव लगाकर गेंद को पकड़ा और एमी जोन्स को आउट किया था. 

इसके बाद उन्हें लगातार टीम इंडिया में जगह मिलती रही और उन्होंने अपनी जगह तीसरे नंबर के तौर पर स्थापित करने में सफल हो गईं.  वडोदरा में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में अपना पहला शतक भी लगाया है. देओल को डब्ल्यूपीएल में गुजरात जायंट्स ने उनके आधार मूल्य 40 लाख रुपये में चुना था. 

Harleen Deol ने अबतक अपने करियर में 32 वनडे मैच में 975 रन बनाई हैं जिसमें उनके नाम एक शतक औऱ 4 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा महिला टी-20 में हरलीन देओल ने 26 मैच में 298 रन बनाए हैं , टी-20 इंटरनेशनल में हरलीन ने एक अर्धशतक जमाने में सफल रहीं हैं. 

Harleen Deol, ICC Women's ODI World Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
