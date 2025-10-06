665 करोड़ नेटवर्थ के साथ भारत का सबसे अमीर यूट्यूबर बना ये कॉमेडियन, समय रैना और कैरी मिनाटी को भी छोड़ा पीछे

यूट्यूबर्स की संख्या भारत ही नहीं दुनियाभर में बढ़ती जा रही है. कोई लाइफस्टाइल तो कोई कॉमेडी व्लॉग के जरिए ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कौनसे 10 सबसे अमीर यूट्यूबर्स हैं, जिनका नेटवर्थ 80 करोड़ से लेकर 665 करोड़ का है. हैरानी की बात यह है कि एक कॉमेडियन ने नंबर वन का खिताब अपने नाम कर लिया है. यह और कोई नहीं यूट्यूबर और कॉमेडियन तन्मय भट्ट हैं, जिनका नेटवर्थ 665 करोड़ बताया गया है.

तन्मय भट्ट अपनी कॉमेडी, पॉकास्ट और कोलाब्रेशन के लिए फमस हैं. वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कंटेंट काफी फेमस हैं, जिसे फैंस काफी पसंद करते हैं. तन्मय के बाद दूसरे नंबर पर टैक्निकल गुरुजी हैं, जिनका नेटवर्थ 365 करोड़ बताया गया है.

तीसरे नंबर पर 140 करोड़ नेटवर्थ के साथ समय रैना हैं. जबकि चौथे नंबर पर 131 करोड़ के साथ कैरी मिनाटी हैं. वहीं पांचवे नंबर पर बीबी की वाइन्स 122 करोड़ के नेटवर्थ के साथ हैं. छठे पर अमित भडाना 80 करोड़, सातवें पर ट्रिगर्ड इंसान 65 करोड़, आठवें पर ध्रुव राठी 60 करोड़ का नेटवर्थ रखता है. नौंवे स्थान पर बीयर बाइसेप्स/रणवीर शो का 58 करोड़ का नेटवर्थ है. दसवें स्थान पर सौरव जोशी व्लॉग 50 करोड़ के नेटवर्थ के साथ है.

तो बता दें, 23 जून 1987 में जन्मे तन्मय भट्ट यूट्यूबर, कॉमेडियन के साथ साथ एक्टर, परफॉर्मर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं. वह एक कंपनी के को फाउंडर भी हैं. इसके अलावा वह स्टैंड अप कॉमेडी और शोज में भी काम करते हैं. हाल ही में उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा गया था.