विज्ञापन
विशेष लिंक

बच्चों की तरह पिता की गोद में... वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत का यह वीडियो फैंस को कर रहा इमोशनल

Harmanpreet Kaur: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जैसे ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, वैसे ही हरमनप्रीत का नाम भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चों की तरह पिता की गोद में... वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत का यह वीडियो फैंस को कर रहा इमोशनल
Harmanpreet Kaur: हरमनप्रीत का यह वीडियो फैंस को कर रहा इमोशनल
  • आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहला खिताब जीता.
  • भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 298 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को 246 रन पर रोक दिया.
  • जीत के बाद हरमनप्रीत का एक वीडियो वायरल है जिसमें वह अपने पिता की गोद में किसी बच्चे की तरह दिख रही हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Harmanpreet Kaur: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जैसे ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, वैसे ही हरमनप्रीत का नाम भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया. साल 1973 से भारतीय महिला टीम को अपने पहले वनडे खिताब का इंतजार था और हरमन ने यह इंतजार पूरा किया. रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रोमांचक फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, भारत ने 50 ओवरों में 298/7 का कुल स्कोर बनाया और फिर प्रोटियाज़ को 246 रनों पर आउट कर दिया. भारत की जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया. 

भारतीय टीम के लिए यह खिताब कितना मायने रखता था, यह खिलाड़ियों और उनके परिजनों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, जो हर बुरे वक्त में उनके पीछे खड़े रहे. खिताब जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी काफी इमोशनल नजर आए. क्या हरमनप्रीत, क्या जेमिमा, क्या मंधाना सभी खिलाड़ियों के आंखों में आंसू छलक आए.

वहीं इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जब हरमनप्रीत अपने पिता हरमंदर सिंह भुल्लर के पास पहुंचीं. इस दौरान उनके पिता ने किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि हरमंदर ने गर्व से अपनी बेटी को गोद में उठाया. इस दौरान दोनों की आंखे नम दिखीं.

'सपने देखना बंद न करें'

भारत के खिताब जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर ने देश के युवाओं के नाम संदेश दिया है. भारतीय कप्तान ने कहा कि युवा सपने देखना कभी बंद न करें, आपको नहीं पता किस्मत आपको कहां ले जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा साझा एक वीडियो में हरमनप्रीत कौर ने कहा,"जब से मुझे बचपन में पसंद और नापसंद का अंदाजा हुआ, मेरे हाथ में हमेशा बल्ला रहा. मैं अपने पिता के बल्ले से खेला करती थी. बल्ला बड़ा था, एक दिन मेरे पिता ने अपने एक बल्ला काटकर छोटा कर दिया. हम उससे खेला करते थे. जब हम टीवी पर कोई मैच देखते थे, या भारत को खेलते हुए देखते थे, या विश्व कप देखते थे, तो मैं सोचती थी कि मुझे भी ऐसे ही किसी मौके की जरूरत है. उस समय, मुझे महिला क्रिकेट की जानकारी नहीं थी."

उन्होंने कहा,"एक लड़की जिसे महिला क्रिकेट के बारे में नहीं पता था, वो नीली जर्सी पहनने का सपना देखती थी. ये जर्सी उसके लिए बहुत मायने रखती थी. मैंने बदलाव का सपना देखा था. यह सब दिखाता है कि आपको सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आप नहीं जानते कि किस्मत आपको कहां ले जाएगी. आप कभी नहीं सोचते कि यह कब होगा, कैसे होगा. आप बस यही सोचते हैं कि यह होगा. इसलिए, मुझे लगता है, मेरा आत्मविश्वास था कि यह संभव हो सकता है. और ठीक वैसा ही हुआ."

यह भी पढ़ें: रिंकू सिंह ने दी जन्मदिन की बधाई तो किंग खान ने दाग दिया यह बड़ा सवाल

यह भी पढ़ें: सूर्यकुमार यादव से लेकर हारिस रऊफ तक... जानें एशिया कप विवाद में ICC ने किसे दी कौन सी सजा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Harmanpreet Kaur Bhullar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now