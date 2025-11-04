सलमान अली आगा ने इन दो खिलाड़ियों को किया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल

Salman Ali Agha on World Fast Bowlers: पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से हैं. हाल ही में हुए एशिया कप 2025 में अफरीदी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात मैचों में 10 विकेट झटके, जबकि रऊफ ने पांच मैचों में नौ विकेट अपने नाम किए. दोनों ने पाकिस्तान की गेंदबाजी में स्थिरता और धार दी है.

वर्तमान में पाकिस्तान टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके बाद दोनों टीमें 4 से 8 नवंबर तक तीन वनडे मैचों में भिड़ेंगी. इसके बाद पाकिस्तान 11 से 15 नवंबर तक श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा और फिर 17 से 29 नवंबर तक श्रीलंका व जिम्बाब्वे के साथ टी20 त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा लेगा.

पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी वनडे टीम की कमान संभालेंगे, जबकि टी20 सीरीज में सलमान अली आगा कप्तान होंगे.

दक्षिण अफ्रीका एकदिवसीय सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम: शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा

श्रीलंका एकदिवसीय सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम: शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, हसन नवाज़, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सईम अयूब, सलमान अली आगा

श्रीलंका और जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक

रिजर्व: फखर जमान, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम