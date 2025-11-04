ट्रॉफी उठाने के कुछ घंटे बाद ही हरमनप्रीत कौर बनीं ब्रांड्स की पहली पसंद, मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

Harmanpreet Kaur Lands Big Endorsement Deal: भारत की ऐतिहासिक महिला वनडे विश्व कप जीत के 24 घंटे से भी कम समय बाद, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रियल्टी फर्म ओमेक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा विज्ञापन समझौता किया है. हरमनप्रीत को ओमेक्स ने अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है. रियल्टी फर्म कप्तान के साथ जुड़कर भारत के महिला क्रिकेट में पहले विश्व कप खिताब का पूरा फायदा उठाने की उम्मीद कर रही है. भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 52 रनों की जीत के साथ पहला आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जीता. सोमवार को एक बयान में, ओमेक्स ने कौर को कंपनी का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की. ओमेक्स ने कहा कि हरमनप्रीत कौर के साथ कंपनी की साझेदारी खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और एथलीटों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के उनके दृष्टिकोण को और पुष्ट करती है.

इस साझेदारी पर, हरमनप्रीत कौर ने कहा, "मुझे ओमेक्स के ब्रांड एंबेसडर के रूप में जुड़ने और एक ऐसी कंपनी के साथ खड़े होने पर गर्व है जो युवाओं को सशक्त बनाने, समुदायों को मजबूत करने और ऐसी सुविधाएं बनाने में विश्वास करती है जो सपनों को प्रेरित करें और उन्हें उपलब्धियों में बदलें."

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में ओमेक्स की उपस्थिति और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने का उनका विज़न मुझे समुदायों, खासकर युवा पीढ़ी के लिए बहुत उम्मीद देता है.

ओमैक्स के प्रबंध निदेशक मोहित गोयल ने कहा, "यह साझेदारी ऐसे मंच बनाने के बारे में है जो खेलों तक पहुंच को व्यापक बनाएं, एथलेटिक्स में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करें. इस विज़न का एक महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीय राजधानी में 140 से ज़्यादा वर्षों के बाद एक नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा - जो शहर और भारतीय खेलों के लिए एक मील का पत्थर होगा." ओमैक्स देश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है.

महिला क्रिकेट को अक्सर एक औपचारिकता माना जाता रहा है, लेकिन सोमवार सुबह से, यह एक ठोस करियर विकल्प बन गया है, और इसका सारा श्रेय हरमनप्रीत और उनकी टीम को जाता है. भारत की जीत के बाद हरमनप्रीत ने मीडिया से कहा, "हम कई सालों से इस बारे में बात कर रहे हैं, हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमें एक बड़ा टूर्नामेंट जीतना था. (लेकिन) इसके बिना, हम बदलाव की बात नहीं कर सकते."

"आखिरकार, प्रशंसक और दर्शक अपनी पसंदीदा टीम को जीतते देखना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन हम इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और आज हमें इसे जीने का मौका मिला. मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बयां करूं, लेकिन मैं इस टीम पर बहुत खुश और गर्व महसूस कर रही हूं," हरमनप्रीत शांत दिख रही थीं, लेकिन कोई भी महसूस कर सकता था कि वह बहुत कुछ झेल रही थीं.