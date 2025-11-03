विज्ञापन

रिलीज के 3 दिनों में ही बजट के दोगुनी कमाई कर चुकी है ये हॉरर थ्रिलर फिल्म, बाहुबली-थामा भी हुए फेल

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म डाइस इरा बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है और फैंस भी इस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

इन दिनों बड़े पर्दे पर प्रणव मोहनलाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म डाइस इरा शानदार परफॉर्मेंस कर रही है. फिल्म को फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये अब तक की सबसे बेहतरीन मलयालम थ्रिलर फिल्मों में से एक मानी जा रही है, जिसने रिलीज के 3 दिन में ही भारत में 16.91 करोड़ और वर्ल्डवाइड 25.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. आइए आपको बताते हैं इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में और कैसे प्रणव अपने पिता मोहनलाल को ही टक्कर दे रहे हैं.

बजट से ज्यादा कमाई

प्रणव मोहनलाल की फिल्म डाइस इरा ने पहले दिन ही बंपर कमाई करते हुए 4.7 करोड़ का बिजनेस भारत में ही किया. वहीं, दूसरे दिन फिल्म की कमाई में पहले दिन के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने 5.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन भारत में किया. तीसरे दिन आंकड़ा 6.35 करोड़ रहा. 3 दिन में इस फिल्म ने भारत में 16.91 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को 12 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने 3 दिन में ही अपने बजट से ज्यादा कमा लिए हैं. वहीं, विदेश में इस फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने 13.3 करोड़ रुपए कमा लिए है और कुल मिलाकर इस फिल्म का कलेक्शन 25.57 करोड़ रुपए हो गया है.

2025 की टॉप ओपनिंग फिल्म बनी डाइस इरा

सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म के साथ ही प्रणव मोहनलाल अपने पिता मोहनलाल के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड फिल्म को चुनौती दे रहे हैं. उन्होंने अपने पिता की फिल्म हृदयम से ज्यादा ओपनिंग कर ली है और ये फिल्म 2025 की टॉप मलयालम ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो गई है. अगर इस फिल्म की कमाई और बढ़ती जाती है, तो ये साल 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली मलयालम फिल्म भी बन जाएगी.

थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर

इस फिल्म की बात करें तो ये मलयालम हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें प्रणव एक साइकोलॉजिकल रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो खुद को मरे हुए इंसान को महसूस करने वाले एकमात्र इंसान मानता है, फिल्म में बहुत सारे रहस्य और थ्रिलर आपको देखने को मिलेगा. 

